【新冠肺炎】阿聯酋航空撤回全面停飛客運決定　航點縮減至13個

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2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情持續，阿聯酋航空（Emirates）周日（22日）在Twitter上宣布，將於周三（25日）起停飛大部分的客運航線，貨運服務則維持正常。

阿聯酋航空較早前宣布，周三起停飛所有客運航線，但公布後接獲多國政府及客戶請求，希望繼續提供航班接載民眾回國，遂撤回全面停飛決定，改為將來往的航點由145個大幅縮減至13個，分別是英國、瑞士、香港、泰國、馬來西亞、菲律賓、日本、新加坡、澳洲、南非、韓國、美國及加拿大。

阿聯酋航空強調會密切關注情況，公司主席形容今次疫情都是前所未有的危機，全球實際上已被隔離。

截至周日，阿聯酋累計153宗確診，死亡人數2人。

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（綜合報道）

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