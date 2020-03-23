【新冠肺炎】阿聯酋航空撤回全面停飛客運決定　航點縮減至13個

2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情持續，阿聯酋航空（Emirates）周日（22日）在Twitter上宣布，將於周三（25日）起停飛大部分的客運航線，貨運服務則維持正常。

Today we made the decision to temporarily suspend most passenger flights by 25 March 2020. SkyCargo operations will continue. This painful but pragmatic move will help Emirates Group preserve business viability and secure jobs worldwide, avoiding cuts. https://t.co/x7Y9XUOaAW 1/5 pic.twitter.com/LyU9CLR4iU — Emirates Airline (@emirates) March 22, 2020

阿聯酋航空較早前宣布，周三起停飛所有客運航線，但公布後接獲多國政府及客戶請求，希望繼續提供航班接載民眾回國，遂撤回全面停飛決定，改為將來往的航點由145個大幅縮減至13個，分別是英國、瑞士、香港、泰國、馬來西亞、菲律賓、日本、新加坡、澳洲、南非、韓國、美國及加拿大。

阿聯酋航空強調會密切關注情況，公司主席形容今次疫情都是前所未有的危機，全球實際上已被隔離。

截至周日，阿聯酋累計153宗確診，死亡人數2人。

（綜合報道）