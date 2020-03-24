【新冠肺炎】習近平與馬克龍通話　法國同意推動合作攜手抗疫

中國國家主席習近平3月23日晚間同法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）通電話。馬克龍同意共同推動各方在二十國集團（G20）、世界衛生組織（World Health Organization）等多邊框架內加強合作。

2019年11月，中國國家主席習近平到法國進行國事訪問。（AP）

習近平指出，1月以來，在抗疫關鍵時期，曾與馬克龍3次通話，充分體現出兩國之間的高度互信以及中法關係的高水平。兩國發揚彼此同情支持的友好傳統，相互援助醫療防疫物資，為各國人民守望相助、共克時艱樹立榜樣。習近平指，密切關注當前歐洲和法國疫情發展。法方正在採取一系列積極有效防控措施，向法國政府和人民致以誠摯慰問並表示堅定支持。中方願繼續向法方提供力所能及的支持和幫助。

習近平強調，中法共同肩負着維護國際和地區公共衛生安全的艱鉅責任，雙方應精誠合作，推進聯合研究項目，加強國境衛生檢疫合作，支持世衛組織工作，共同幫助非洲國家做好疫情防控，努力打造衛生健康共同體，中方願同法方一道，推動有關各方加強在聯合國、二十國集團等框架下協調合作，開展聯防聯控，完善全球衛生治理，幫助發展中國家和其他有需要的國家加強能力建設，抵禦疫情給世界經濟帶來的衝擊，讓合作的陽光驅散疫情的陰霾。

馬克龍表示，中國政府和中國人民以巨大的勇氣和果斷的措施，在短時間內有效控制住疫情，對此表示高度讚賞。法方由衷感謝中方提供的寶貴支持和幫助。法方願同中方開展雙邊衛生合作，並共同推動各方在二十國集團、世衛組織等多邊框架內加強合作，攜手戰勝疫情，應對疫情給世界經濟帶來的衝擊。

兩國元首同意保持密切溝通，推動雙邊各領域交往合作，確保中法關係繼續在高水平上向前發展，維護中法、中歐產業鏈、供應鏈穩定。