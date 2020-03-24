【新冠肺炎】習近平與約翰遜通話　冀加強配合減低疫情擴散風險

中國國家主席習近平3月23日晚間同英國首相約翰遜（Boris Johnson）通話，討論新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情。習近平表示，希望英方同中方加強配合，將疫情擴散風險降至最低。

新冠肺炎：3月23日，英國倫敦聖詹姆斯公園有市民路過。英國政府鼓勵市民保持社交距離，並指如果公眾未有遵守指引，將採取進一步限制措施。（AP）

習近平代表中方向英方表示誠摯慰問，希望英方同中方加強配合，在保障必要人員流動和貿易通暢的同時，將疫情擴散風險降至最低，中方願向願向英方提供支持和幫助並相信在首相約翰遜領導下，英國人民一定能夠戰勝疫情。

習近平強調，中國政府高度重視保護海外中國公民身體健康和生命安全。希望英方採取切實有效措施，維護好在英中國公民特別是留學生的健康安全和正當權益。

習近平指出，病毒不分國界且不分種族，全人類只有共同努力，才能戰而勝之，各國要在聯合國和二十國集團框架內推進合作，加強信息和經驗交流共享，加強科研攻關合作，支持世衛組織發揮應有作用，推動完善全球衛生治理並確保全球供應鏈開放、穩定與安全。他相信在戰勝疫情後，中英相互理解會更深入，共識會更廣泛，兩國合作也將迎來更加廣闊的前景。

約翰遜表示，在經過艱苦努力和巨大付出後，中方在防控疫情方面取得了不起的成就，對此表示祝賀，當前英方正在研究借鑑中方有益經驗並採取科學有效防控措施。

約翰遜表示，英方感謝中方提供的寶貴支持和幫助，將盡力照顧好英中國公民特別是留學生的健康和安全，並指全贊同習近平的看法，疫情面前，任何國家都不能獨善其身，各國應加強合作，英方支持支持世衛組織發揮重要作用並希望各方在二十國集團等多邊框架內深化有關合作。他還表示，願意在疫情過後早日訪華，旨在共同推動英中關係發展。