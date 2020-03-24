【新冠肺炎】世衛：疫情加速　用未經臨床測試驗證藥物或弊多於利

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情在全球擴散，世界衛生組織總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）3月23日表示，疫情蔓延速度正在加快，但使用未經臨床驗證的藥物或弊多於利。

新型冠狀病毒肺炎：全球各國正研究找出針對新冠肺炎的疫苗及治療藥物，但目前仍未找到治療特效藥。圖為紐約北岸化驗所（Northwell Health Labs），攝於3月11日。（Reuters）

譚德塞在3月23日表示，疫情蔓延速度正在加快，由首宗病例至10萬宗花了67日，第二個10萬只花了11日，第三個10萬更加只是花了4日。

譚德塞表示，他已要求二十國集團（G20）擴大生產用於醫生和護士的個人防護設備，解除出口禁令優先將裝備送往受病毒影響最嚴重的地區，同時避免公眾囤積防護裝備。

譚德塞亦指出，應避免使用未經臨床驗證的藥物治療患者：「小規模且非隨機的研究不會給予我們所需的答案，使用未經臨床測試的藥物可能會帶來錯誤的希望，甚至弊大於利，導致治療其他疾病所需的基本藥物短缺。」

世衛在上周啟動了一項國際臨床測試項目，用以研究和找出有效治療的新冠肺炎的方法。

過去有報道指出包括對抗愛滋病的藥物，或治療哮喘病的藥物，或能對新冠肺炎起治療作用，但目前仍未找到特效確實的治療藥物。