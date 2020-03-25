【新冠肺炎】哈佛大學校長夫婦同告確診　不清楚如何受感染

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，美國哈佛大學（Harvard University）校長巴科（Lawrence Bacow）周二（24日）證實與妻子同告確診，但就不清楚是如何受到感染。

巴科表示，與妻子周日（22日）開始出現咳嗽、發燒、畏寒、肌肉疼痛等症狀，周一（23日）看醫生及接受病毒檢測，結果呈陽性；他不清楚與妻子是如何受到感染，但強調二人自本月14日起便在家工作，「最近接觸到的人比起平時已少得多」。

巴科謂：「我們將在家中隔離兩周，在此期間好好休養身體。我很幸運擁有一組出色的團隊和同事，他們在接下來的幾星期將負責更多重任。這種病毒會輕易令人病倒，所有人都需要保持警惕，遵守規矩，與他人保持社交距離。我希望在現時的情況下，盡量見到愈少人愈好，我亦建議大家要繼續遵循衛生專家及政府官員的指示。世界需要大家的勇氣、創意和智慧來戰勝這個病毒，願大家身體健康。」

哈佛大學早前已宣布，要求所有學生自周一起不要返校，並將所有課程改為線上教學。巴科在通知學生撤離校園的郵件中表示：「沒有人能預知之後幾個星期，我們將面臨甚麼事，但每個人都明白疫情將考驗我們在危機時刻所顯示超脫於自我的善良和慷慨。我們的任務是在這個複雜混亂的時刻，展示自己最好的品格和行為。願我們的智慧和風度同行。」

（綜合報道）