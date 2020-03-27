【約翰遜染疫】英國衞生大臣夏國賢也確診　曾與首相接觸同去國會

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英國衞生大臣夏國賢（Matt Hancock）3月27日公布，他確診感染新型冠狀病毒。在同日較早前，首相約翰遜（Boris Johnson）也宣布自己確診感染病毒。

3月25日，夏國賢與約翰遜曾一起現身國會，當時夏國賢坐在約翰遜附近。英國媒體也報道，約翰遜近日曾與夏國賢接觸。

新冠肺炎：3月25日，約翰遜（左）與夏國賢（圖中藍色領帶者）均現身國會，夏國賢並坐在約翰遜附近（影片截圖）

41歲的夏國賢在Twitter上傳短片表示，他遵從醫生建議接受病毒檢測，最後結果為陽性。他稱自己的症狀輕微，現時在家中工作，並自我隔離。

他又提醒民眾要聽從政府的建議。

同日較早前已宣布確診的約翰遜，首相府稱他會按指引隔離7天

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