【新冠肺炎】中國援助他國展示全球領導力　特朗普回應

新冠肺炎(COVID-19)疫情正在席捲全球,中國目前疫情相較一些國家緩和,並且積極援助其他受疫情影響的國家。對於中國在這場危機中展示的領導力,美國總統特朗普(Donald Trump)4月1日予以極評價。

在4月1日的白宮每日疫情記者會上,有記者問:「他們(中國)在非洲、歐洲、意大利、俄羅斯等地出售或捐贈(醫療物資),實際上是在推廣這樣一種說法,即他們在這場危機中扮演全球領袖的角色。你對此有何想法?美國政府有沒有承擔這個角色的計劃?」

對此,特朗普回應說,他不介意中國想這麼做,如果中國幫助其他國家,這是積極的事情。全球有151個國家正遭遇病毒包括。一些國家做得真的很差,它們不知道社交距離。這些國家不是很先進,它們與世界其他地方沒有良好的溝通,它們不知道美國以及其他國家正在做的事情。

特朗普還說:「如果中國能夠幫助他們,我完全贊同。我支持我們所有人都互相幫助。」

特朗普還說,美國現在正在建造數以千計的呼吸機,建造它們需要一段時間。美國會把額外的醫療物資分發到世界各地,例如意大利、法國以及西班牙。

特朗普還強調,如果中國以及其他國家有剩餘的醫療物資,並把它們送給其他國家,他會很高興。

中國被指借疫情重塑世界秩序

據悉,這次疫情衝擊了全球,而美歐的應對不力遭遇外界批評,而中國在這場危機中影響力的擴大也引發了西方的警惕。美國《外交事務》雜誌(Foreign Affairs)網站3月18日刊發題為《新冠病毒可能會重塑全球秩序》的文章警示,在美國步履蹣跚之際,中國正在努力爭取國際領導地位。

《華爾街日報》3月16日也曾發表題為《中國新冠病毒的機遇》的文章稱,這場大流行似乎可能在某種程度上考驗國際政治體系。具有諷刺意味的是,一場始於中國的疫情,可能會以擴大北京的國際影響力而結束。

文章指出,隨着經濟衰退的打擊和流行病的侵襲,美國、日本和歐洲領導人必須找到有效應對國內外問題的方法。

如果西方在風暴過去之前一直閉關自守,那麼等風暴散去,當我們回望這個被改變的世界時,我們可能不會喜歡我們所看到的。

美國《外交政策》網站3月20日刊文稱,哈佛大學(Harvard University)甘迺迪政府學院(John F. Kennedy School of Government)貝爾弗科學和國際事務中心(Belfer Center for Science and International Affairs)教授沃爾特(Stephen M. Walt)說,新冠疫情也將加速權力和影響力由西方向東方的轉移。在這場疫情中,韓國和新加坡兩國應對得最好,中國在早期的失誤之後做出良好反應。相比之下,歐洲和美國則反應緩慢而隨意,這進一步損害了西方「品牌」的光環。