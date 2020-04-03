【新冠肺炎】英國首相約翰遜隔離7天後仍發燒　繼續遙距指揮抗疫

現年55歲的英國首相約翰遜（Boris Johnson）3月27日宣布確診新型冠狀病毒肺炎（COVID-19），原本經過7天隔離就能「出關」，但自稱仍發高燒，須繼續隔離，以「遙控」方式指揮政府防疫。

圖為3月28日英國首相府提供的照片，首相約翰遜正在自行隔離期間，通過視頻主持早上的疫情會議。其他與會者都身在唐寧街10號首相府。（AP）

約翰遜和衞生大臣夏國賢（Matt Hancock）同日宣布確診新冠肺炎。夏國賢完成7日自我隔離後，已經回到工作崗位，4月2日代替約翰遜召開疫情例行記者會。

約翰遜原本預計在確診7天後解除隔離，不過英國《衛報》報道，約翰遜辦公室發言人表示，他目前有「輕微徵狀」。

↓↓↓英國首相約翰遜在香港時間4月3日晚上8時上載自拍影片，稱「我已完成7天的隔離，而我仍有其中一種徵狀、輕微的徵狀，我仍在發燒。所以根據政府建議，我應繼續自行隔離直至徵狀消失。」

Another quick update from me on our campaign against #coronavirus.



You are saving lives by staying at home, so I urge you to stick with it this weekend, even if we do have some fine weather.#StayHomeSaveLives pic.twitter.com/4GHmJhxXQ0 — Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) April 3, 2020

發言人表示：「指引中所說的是，如您仍有例如發燒的徵狀，您應繼續自行隔離直至體溫回復正常。如您持持續發燒，根據指引您應繼續隔離7天或更長時間。」當發言人被問到約翰遜目前有否發燒時回答稱，約翰遜仍有「輕微徵狀」。

約翰遜自從開始居家隔離之後，一直在唐寧街11號自行隔離，透過視像會議指揮政府防疫，亦不時拍攝影片上載到Twitter。