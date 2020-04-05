【新冠肺炎】特朗普稱美國進入最艱難數周　但想經濟活動盡快恢復

美國總統特朗普4月4日表示，最近數周新冠肺炎死亡病例將激增。他說在疫情危機升溫之際，美國會近來最艱難一周，「會有很多人死亡」。與此同時，他又表達希望隔離封鎖措施盡快解除的想法。

特朗普在警告疫情將變差的同時，又顯示出他對於「封鎖」措施愈來愈不耐煩。這些措施令國家經濟變差。他在與國內運動聯賽人員通電話後表示，希望賽事擁躉盡快重回賽場。他說：「我們得盡快重新開放我們的國家。我們得再度開放我們的國家。我們不想月復月的做這個（指「封鎖」）。」

根據美國約翰斯。霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，截至當地時間4月4日15點30分，美國新冠肺炎死亡病例達到8,503宗。美國境內確診逾31萬宗，痊癒病例15,021宗。

世界衛生組織網站發布消息稱，全球過去24小時新增近8萬例新冠肺炎確診病例，累計確診1,051,635宗。

世界衛生組織網發布的數據，新增確診79,332宗。累計死亡病例56,985宗，過去24小時新增6,664死亡個案。據悉，目前歐洲仍然是確診病例最多的地區，累計583,141宗。世衛組織3月11日宣布將目前狀況定義為「全球大流行」。