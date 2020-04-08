【新冠肺炎·疫情】日本增逾400病例單日新高　紐約病逝人數破3200

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）在全球多國蔓延，德國、法國、意大利、西班牙及美國的確診個案已超越中國，其中美國及印度死亡個案增長迅速。全球累計確診病例已經突破143萬個。本文繼續為您跟進全球各地疫情最新情況。

美國約翰斯・霍普金斯大學（Johns Hopkins University）4月8日發布全球新冠疫情最新統計數據顯示，截至香港時間4月8日早上11時43分，全球累計死亡病例已屆82,119個，累計確診病例已1,430,141個。

圖為4月7日一名女子在玻利維亞拉巴斯「封城」期間走在街上。（AP）

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泰國：該國4月8日新增111宗確診個案及3宗死亡個案，累計確診個案增至2,369宗，累計死亡個案增至30宗。有888人已康復。

新加坡：衞生部公布，該國4月7日新增106宗確診個案，有103宗屬本地個案，其中39宗個案分別與數宗外勞宿舍群組感染個案有關，另外3宗為境外輸入個案，累計確診個案增至1,481宗。康復個案新增33宗，累計有377人康復。死亡個案累計6宗。

德國：羅伯特・科赫研究所（Robert Koch Institute，RKI）數據顯示，該國截至4月8日，過去24小時新增4,003個確診個案，累計突破10萬，增至103,228個。死亡個案新增254個，累計增至1,861個。

朝鮮：世界衛生組織表示每周都會收到該國衛生部門送來的疫情更新資訊。世衛駐朝鮮代表薩爾瓦多（Edwin Salvador）透過電郵表示，截至4月2日，朝鮮對709人進行病毒檢測，當中11名是外國人，目前沒有確診個案。隔離區現時有509人，包括2名外國人及507名國民。

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法國：該國4月7日公布，在過去24小時新增1,417宗死亡個案，令累計死亡個案增至10,328宗，成為第4個錄得1萬人死於疫情的國家。根據美國約翰斯·霍普金斯大學的即時數據顯示，法國確診個案新增12,055宗，累計增至110,065宗。

意大利：民防局4月7日公布新增604宗死亡個案，累計增至17,127宗，死亡人數為全球最多。確診個案增加3,039宗，累計增至135,586宗，單日增幅連續第2日下跌。累計有24,392人已經出院。當地接受深切治療病人數量由前一日的3,898人，減少至3,792人，為連續第4日下跌。

西班牙：衞生部網站公布，截至4月7日，該國新增743個死亡個案，累計增至13,798個，為5日以來單日數字首次回升。確診個案新增5,478個，累計140,510個。目前有43,208人康復。當地確診數量已超越意大利，成為全球第2多的國家。

伊朗：衞生部發言人賈漢普爾（Kianoush Jahanpour）4月7日對國營電視台說，該國過去24小時新增2,089宗確診個案以及133個死亡個案，累計確診個案增至62,589個，累計死亡個案增至3,872個。累計27,039人康復。

圖為4月7日海地Petion-Ville一名乘客看來是因為巴士內部擁擠，只能在它行駛期間踩在梯級上。（AP）

日本：共同社報道，日本國內4月8日確診的新型冠狀病毒感染者超過400人，刷新單日新增最高紀錄，其中東京都新增144人確診感染新型冠狀病毒，同樣創單日新高。

日本放送協會（NHK）報道，截止4月8日中午12時10分，該國累計4,490人確診。若果加上郵輪鑽石公主號上的712人，全國確診案例有5,202個。

全國死亡個案達98個，如將郵輪鑽石公主號11個死亡個案計算在內，合計109人死於疫情。

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美國：截至香港時間4月8日上午7時11分，約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據顯示，美國確診個案新增29,609宗，至396,223宗，死亡個案達12,722宗，新增1,939宗。

重災區紐約州新增7,294宗確診個案，累計增至138,863宗。死亡個案增至5,489宗，增加731宗，創單日新高。紐約州的個案佔全美逾三分之一。其中紐約市增至3,202人死亡，超越2001年911恐襲的死亡人數。

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印尼：印尼衞生部疾病預防和控制局秘書長尤里安托（Dr. Achmad Yurianto）指，該國4月6日新增218宗確診病例，是印尼出現首宗確診個案以來的單日最大升幅。印尼當天也新增11宗死亡個案。全國目前有2,491人確診，209人死亡，192人康復。

菲律賓：衞生部4月7日公布，該國新增104宗確診個案，累計增至3,764宗。死亡個案新增104宗，累計增至177宗。確診個案中有11人康復，累計康服人數增至84人。

英國：政府4月7日公布新增854宗死亡個案，累計增至6,171宗，單日新增數字為疫情爆發以來最高。另外新增個案方面，當地再多758宗病例，累計升至55,949宗。

圖為4月7日英國倫敦一名女子在自己的單車上放上紙板，上面寫有「為鮑里斯（英國首相約翰遜的名字）祈禱」字樣。患上新冠肺炎的約翰遜，已在醫院內過了2晚。（AP）

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韓國：韓國疾病管理本部4月8日發布的新冠疫情最新統計數據顯示，截至當地時間8日零時，韓國累計確診病例10384個，累計死亡200個，累計治癒6776個。

數據顯示，當地時間7日零時至8日零時，韓國新增確診病例53個，新增死亡病例8個，新增治癒82個。

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