【新冠肺炎】特朗普讚抗瘧疾藥「來自天堂的禮物」　倘有病或服用

美國的新冠肺炎（COVID-19）疫情持續惡化，確診和死亡人數都在持續增加，美國總統特朗普（Donald Trump）4月4日在記者會上建議患者吃未經美國食品和藥物管理局（Food and Drug Administration，FDA）批准使用藥。他還說如自己患病，或會服用此藥，以及鼓勵其他人在醫生批准下服用。

圖為4月4美國總統特朗普與美國家過敏症和傳染病研究所主任福奇出席新冠肺炎疫情新聞發布會。（AP）

特朗普4月4日再提及一種用於治療瘧疾藥物羥氯喹（Hydroxychloroquine），聯邦政府儲備中已有數以百萬計劑量的羥氯喹。不過這種藥尚未經有關方面批准用於治療新冠肺炎，以及特朗普的最高級顧問們都警告，需要更多研究來證明它的安全以及成效。

美國國家過敏症和傳染病研究所（NIAID）主任福奇（Anthony Fauci）已多次提醒，在使用羥氯喹方面需要更多數據。但特朗普卻在記者會上公開呼籲病人服用羥氯喹。

雖然特朗普很推崇這個藥物，但是《紐約時報》4月4日在報道中指出，目前仍未有明確證明，這種藥能用於治療新冠病毒，以及FDA仍未批准使用。來自中國及法國的早期報道指它可能對病情有幫助，但那些研究是有缺陷的，令那些發現看來不夠可靠。一個較為近期的、做得比較小心的研究中，只將此藥用來病情溫和的人身上。報告的一些作者指出，需要做更多研究。

圖為3月31日美國賓夕法尼亞州一名藥劑師伸手到貨架拿一瓶羥氯喹。（AP）

總統「背書」羥氯喹 民眾囤貨

這位美國總統在數周前指出，羥氯喹會是「改變遊戲規則」的東西，經他這麼一說，美國出現搶購羥氯喹的熱潮，導致真正需要此藥的長期病患者擔心缺貨。

他對外發布的訊息亦間接導致悲劇。他3月19日吹噓抗瘧疾藥物對治療新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）有成效。亞利桑那州一對年過60的夫婦聽說後，飲用與抗瘧疾藥含相同成分的、用於清潔魚缸的磷酸氯喹（Chloroquine phosphate），結果釀成1死1危殆的悲劇。

特朗普4月4日再度傳達類似的訊息，但「吹捧」的程度沒有數周前那麼大：「如果這種藥物有效，那將不會改變遊戲規則，因為這還不夠好。這將是了不起的。這將是很美麗的。如它有效它將是一份來自天堂的禮物。」

他還說：「（如我有患布）我或會服用。我將會就此問我的醫生。但我可能會服用。美國白宮稱特朗普已接受2兩次新冠病毒的測試，他的樣本都對測試呈陰性反應。

特朗普「推銷」 言談間留餘地

特朗普雖然差不多將這種藥「捧到上天」，但言語間比之前稍為保守，亦提及民眾要諮詢醫生意見。他說：「我希望他們（病人）會用羥氯喹，以及他們可以跟Z-Pak（阿奇黴素，Azithromycin）一起使用，視乎您的醫生的許可以及其他所有事情吧。但我希望他們會用是因為。我會告訴您，你會有什麼損失？在一些情況下他們（病人）情況很差。（用藥的話）你會有什麼損失？它已推出很久了以及我希他他們用它，而他們會跟醫生看看這（情況），跟醫生合作，取得您要得到的。」

他之後又說：「我一些在說羥氯喹的其中一個原因，出於一個從來無人想問的問題，而這個問題是我最討厭去回答的，它就是要是你需用上呼級機該怎辦？你的生存機會如何？（此時）我只希望羥氯喹能場『打勝仗』，加上Z-Pak，而如我們所說，（用不用）完全取決於你的醫生，以及那裏的醫生。」

從上述的言論看來，他雖然鼓勵病人服用羥氯喹，但言語間仍戴了「頭盔」。不知道他的幕僚聽完他這番話之後會不會心想，只希望類似搶購羥氯喹情況以及亞利桑那州夫婦的悲劇，都不會重演。