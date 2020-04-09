【新冠肺炎·措施】韓國將停港人免簽入境　東京迪士尼延長休園期

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情在全球持續，在中國以外疫情持續蔓延之際，除了「重災區」意大利及西班牙疫情雖有趨緩跡象，美國和印度等確診個案在持續急劇增加。多國政府除進行「封國」及「封城」措施，亦有要求人們不要出街、不要外遊以及保持社交距離等等。

韓國：韓國政府4月9日宣布將自4月13日凌晨起，暫停給予90個地方的免簽證安排，包括香港、澳門、台灣、新西蘭、馬來西亞、新加坡、泰國、澳洲、意大利、德國、西班牙、法國等地。來自這些地方的旅客要申請簽證。另外，韓方在4月5日前核發予外籍人士的90日以內短期簽證也會失效。

日本：東京迪士尼樂園及東京迪士尼海洋的營運商東方樂園公司（Oriental Land Co.）4月9日表示，兩個主題樂園會再次延長關閉時間，決定在5月中旬重開。該兩個主題樂園自2月29日起關閉。

美國：疾病控制和預防中心（CDC）向從事必要工作的人士發出復工安排指引，表示曾與確診者或疑似確診者接觸的員工在返回工作崗位時，應在上班前量度體溫，工作時全程戴上口罩以及保持社交疏離（social distancing），若有不適應該留在家中。有關指引適用於醫療機構和食品供應行業工作的人。

疾控中心總監雷德菲爾德（Robert Redfield）指，有關員工可以返回工作崗位，但要在上班前量度體溫，工作時全程戴上口罩以及保持社交疏離，若有不適應該留在家中。

新西蘭：總理阿德恩（Jacinda Ardern）公布，4月10日起每位乘飛機回國的新西蘭人都必須接受隔離，入住政府認可的隔離設施最少14日，她稱政府已找到可借用的18間酒店，以配合新的隔離措施。該國之前自3月20日起已禁止外國人入境。

泰國：旅遊勝地芭堤雅4月8日宣布，9日下午2時起封城，為期21日。當局將在道路設置5個檢查站，嚴格檢查入城的市民及車輛。所有非當地居民或在當地工作人士，將一律禁止進入。

泰國民航局4月6日宣布，禁止商業國際航班入境的措施，延長至4月18日；其間僅允許國家和軍用飛機入境，並准許有關緊急降落、技術降落，及以人道主義和醫療目的為由的飛機入境。

法國：愛麗舍宮總統府4月8日宣布，將會延長封城令。當地的封城令原定在15日屆滿，但總統府的聲明沒提及延長的期限。

新冠肺炎：疫情影響全球大部分國家，包括在中東的阿富汗，圖為4月8日，當地穿上防護衣與戴上口罩的抗疫人員。（AP）

埃塞俄比亞：埃塞俄比亞總理艾哈邁德（Abiy Ahmed）4月8日宣布該國進入緊急狀態，以幫助遏制病毒傳播。當局已經採取了一系列措施阻止疫情蔓延，包括關閉學校，禁止公眾聚會以及要求大多數員工在家工作。

韓國：總理丁世均4月8日宣布，政府將進一步加強對外國人的入境管制，暫停對禁止韓國人入境的國家，提供的免簽證入境措施。

當局又宣布，會額外提供36萬億韓圜低成本貸款，予受到疫情衝擊的出口業界，其中30萬億韓圜用於延長出口融資和保險期限，5萬億以上用於支援企業承攬有助於提振國內經濟的海外專案。

圖為4月7日捷克布拉格一醫院內的醫護人員在洗手。（AP）

新加坡：國會7日通過有關新冠肺炎措施的法案，無論人數多寡、在家裏或公園等公共場所，新加坡將禁止民眾舉行私人與公共場所聚會，這包括未同住的家人與朋友。

法國：巴黎市長伊達爾戈（Anne Hidalgo）4月7日推出新措施，從8日起，禁止市內民眾在早上10時至晚上7時之間外出運動，稱措施限制民眾在夜闌人靜時才外出，減少人流。

南部尼斯（Nice）市長埃斯特羅斯（Christian Estrosi）4月6日宣布，即將規定所有巿民外出時必須佩戴口罩，並指當地所有市民在8至10日內會收到一片口罩，可以重複使用一個月。

沙特阿拉伯：政府4月6日在首都利雅得（Riyadh）、泰布克（Tabuk）、達曼（Dammam）、吉達（Jeddah）、Taif、Al-Qatif、Al-Hofuf及Al-Khobar實施24小時宵禁。除了從事重要工作的人之外，民眾不能進出有關地區。

沙特通訊社（SPA）在報道中指出，民眾可離開住所，但只有在需要購物食物或藥物等必需情況下、在早上6時至下午3時外出。

國王薩勒曼（King Salman bin Abdulaziz）3月22日宣布，全國23日晚上起實施為期21天的宵禁，民眾在晚上7時至翌日早上6時必須留在家中。另外，沙特3月9日宣布無限期停課，直至另行通知。政府亦在3月15日開始暫停所有國際航班飛行兩周。

圖為4月4日一位來自法國、病重的新冠肺炎病人送到德國的德國德黑斯頓國際機場。（AP）

日本：首相安倍晉三4月7日宣布該國7個都府縣（東京都、神奈川縣、埼玉縣、千葉縣、大阪府、兵庫縣及福岡縣）進入緊急狀態，即日起生效，至5月6日。

安倍晉三稱因疫情擴大憂醫療系統將崩潰，有必要宣布這些地區進入緊急狀態。他要求民眾如非必要勿外出。他說政府不會要求鐵路公司減少班次，並會與地方政府密切合作，貫徹實行疫情防控措施。

日本政府將向地方政府撥出1萬億日圓（約711億港元），重點支援疫情嚴重的地方。

以色列：以色列內閣在香港時間4月7日早上宣布延遲就4月8日逾越節之夜（Passover Eve）前實行全國「封城」進行投票。它會在香港時間4月7日下午3時進一步討論。內閣如通過，「封城」會在香港時間7日晚上9時實施。

總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）4月6日宣布，在逾越節之夜假期全國會「封城」數天，直至香港時間4月10日中午12時為止，禁止民眾進行城際旅行。此外該國在當地時間8日下午2時至10日早上7時（香港時間8日晚上7時至10日中午12時）實行全面宵禁，以阻止人們在節日期間探望親友。

菲律賓：菲律賓內閣秘書4月7日在新聞發布會上表示，總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）已批准把原定下周完結、對馬尼拉所在地呂宋島實施的社區隔離措施，延長至4月30日為止。