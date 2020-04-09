【新冠肺炎】世衛警告歐洲放鬆管制仍然為時過早

世界衛生組織（World Health Organization）歐洲區域主任克呂熱（Hans Kluge）4月8日表示，部份國家的疫情雖然有正面訊號，但認為現時並非放鬆措施的時候，警告歐洲在這場疫情「馬拉松」仍有很長的路要走。

瑞典政府呼籲民眾保持社交距離，但未如大部份歐洲國家強制實行封鎖措施。圖為4月4日，瑞典斯德哥爾摩有市民於餐廳用膳。（美聯社）

克呂熱出席記者會時表示，大西洋地區的確診個案急劇增加，對於歐洲而言，情況仍然令人擔憂。他指，現在是時候加倍努力合作，在整體社會的支持下遏制疫情，並呼籲各國於三個範疇加強措施，包括保障醫護人員、利用公共衛生措施減慢和截斷病毒傳播以及持續溝通確保市民遵守現有和未來的防控措施。

世衛組織歐洲辦公室提到，歐洲重災區西班牙和意大利的確診個案仍然持續增加，但實施限制和封鎖措施後，增長速度放緩，奧地利、德國、荷蘭和瑞士的抗疫措施也取得成果。不過克呂熱指出，土耳其上周病毒傳播速度急增，瑞典也出現新一波疫情。以色列、烏克蘭、比利時和挪威確診個案亦持續增加。

部份歐洲國家已經宣布開始解除限制措施。奧地利4月6日宣布部份商店和公園將由4月14日起重新開放。丹麥和挪威也計劃4月稍後放寬限制措施。

世衛組織歐洲辦公室指，歐洲目前有687,236宗確診個案，52,824宗死亡個案。

歐洲疾病預防控制中心（European Centre for Disease Control and Prevention）同日也表示，疫情仍然導致大量民眾感染和死亡，未有跡象顯示歐洲疫情已經達到頂峰。中心主任阿蒙（Andrea Ammon）指出，解除社交措施仍然為時過早。