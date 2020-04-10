【新冠肺炎】芬蘭科學家製3D模型　證病毒停留在空氣中更久

芬蘭阿爾托大學（Aalto University）的研究人員發現，在新型冠狀病毒肺炎患者咳嗽後，攜帶新冠病毒的微粒能在空氣中停留數分鐘之久。

科學家們發布一個3D模型，展示新冠病毒在人咳嗽、打噴嚏以及說話時，如個通過空氣中極細小的氣溶膠顆粒運送。

他們說基於這個發現，建議人們在新冠肺炎疫情期間應避免置身人多的室內空間。

研究人員的模型，模擬一個人在一列櫃之間咳嗽，情況有此人站在超級市場內、貨架與貨架之間的走道。

他們發現氣溶膠雲可擴散至咳嗽人士附近以外的地方以及稀釋，但需時達數分鐘。而氣溶膠雲會蔓延到隔鄰的貨架。

阿爾托大學助理沃里寧（Ville Vuorinen）指出，有些受感染的人在咳嗽後走開了，但他們留下攜帶病毒的、極細的氣溶膠顆粒：「這些顆粒最終可能進入附近的人的呼吸道。」

圖為芬蘭的科學家所建立的模型中，模擬人在咳嗽或打噴嚏後出現的氣溶膠雲。（Petteri Peltonen / 芬蘭阿爾托大學）

芬蘭國家技術研究中心（VTT Technical Research Centre of Finland）、赫爾辛基大學（University of Helsinki）、芬蘭氣象局（Finnish Meteorological Institute）以及阿爾托大學都利用同樣的條件去獨立研究這個模型，得出相同的初步數據。

芬蘭國家衞生與福利研究院（Finnish National Institute for Health and Welfare）首席專家薩內（Jussi Sane）說，基於這些機構的模型，尚不可能直接發布新建議。 但是，這些結果是整體結果的重要組成部分，應將它們與現實中流行病研究的數據進行比較。」

他說：「研究院建議身體不適的人留在家以及與所有人保持距離。（該院的）指示包括在咳嗽時用衣袖掩住口鼻，以及好好保持雙手衛生。」