【新冠肺炎】紐約市長宣布延長停課　州長表明反對

美國新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，紐約市市長白思豪（Bill de Blasio）4月11日宣布，全市公立學校將停課至本學年結束，但州長科莫（Andrew Cuomo）表明反對。

新型冠狀病毒肺炎：紐約州在3月宣布停課，紐約市所有學校關閉。圖攝於4月5日，一架校巴停泊在一幢畫有塗鴉牆身的建築物前。（Getty）

美國感染新冠肺炎死亡人數突破2萬人，超越意大利成為全球最多人因疫情死亡國家。重災區紐約州在11日增加8,786宗確診，累積病例逾18萬宗，共8,627人死亡。

紐約市市長白思豪宣布，鑑於疫情持續，決定延長全市公立學校停課安排，至6月本學年結束。白思豪表示這是個痛苦的決定，但稱這是正確的做法，可有助挽救生命。

紐約市在3月15日宣布翌日起全市停課至4月20日，紐約市擁有全美國最大規模的公立學校系統，共有110萬名學生受影響。

在白思豪宣布延長停課安排不久，紐約州州長科莫表示，對白思豪的決定感遺憾。科莫稱理解白思豪立場，但稱白思豪「沒有權力復課也沒有權力停課」，並指宣布停課僅是白思豪的「個人意願」。

科莫表示是否復課需要全體地區政府共同商議並行動，但不會在未來數天內決定。然而，一般認為紐約州最終會延長停課，因州內其他政府亦表達了延長停課的意願。