【韓國選舉】民主化以來首現「超級執政黨」　有利文在寅推行改革

韓國大選結束，執政共同民主黨取得逾180席大勝。觀看選舉結果，除了正義黨獲得少數議席之外，其他政黨均僅取得零星席位。這除意味國會由「朝大野小」重返「兩黨體制」外，「超級執政黨」的誕生亦代表文在寅政府的改革可更易推行。

韓國大選：攝於4月10日，文在寅在投票日前親自前往投票。（Reuters）

截至4月16日中午，共同民主黨與其衛星政黨共同市民黨取得186席，佔300席國會中逾五分之三。這是自韓國1987年實現民主化後，首次由單一政黨佔據國會五分之三議席。

如此「超級執政黨」的誕生，意味文在寅政府可在今後更容易於國會通過法案，推行改革，如在2019年提出的司法改革，和今後繼續進行的經濟改革等。

人民選擇「安穩」而非「牽制」

在疫情下進行的這次選舉中，民主黨全面打出「克服國難」的口號，團結國民抗疫和拯救下行經濟；統合黨則打出「審判執政黨」牌，批評文在寅在經濟及對朝政策。從選舉結果可見，民眾傾向「安穩」而非「牽制」或「變革」。

其中文在寅政府成功控制疫情，讓民主黨獲更多支持。韓聯社最新民調顯示文在寅支持度升至55.7%，重返一年半高位。

韓國大選：攝於4月15日，未來統合黨代表黃教安就出口民調報告選舉狀況。黃教安在得悉選舉失敗後決定辭職。（AP）

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統合黨失敗源於無法攏絡民心

另一方面，分析指出未來統合黨的失敗主要在於無法攏絡民心。韓國《朝鮮日報》評論文章指出，即使文在寅推行的經濟改革失敗，但民眾普遍認為「即使文在寅失敗，也不會選統合黨」。

文章特別指出統合黨在推舉候選人中多次出現混亂情況，亦有候選人在世越號及「N號房」事件中失言備受批評。同時由黃教安所領導的統合黨無法為保守陣營帶來改革，給予民眾「眷戀既得利益」的印象，讓人難以支持。