【新冠肺炎】美媒揭CDC實驗室污染問題

美媒4月18日報道美國疾病控制和預防中（CDC）的實驗室污染問題導致該機構未能迅速研發出新型冠狀病毒的檢測工具，從而導致全美新冠病毒檢測工作的延遲。報道稱，由於CDC生產試劑盒的實驗室違反合理的生產規範，導致用於高靈敏度檢測過程的三個測試組件之一受到污染。

美國疾病控制與預防中心是保障美國民眾的健康的重要機構。（AP）

《華盛頓郵報》稱，1月下旬，CDC向全國26個公共衛生實驗室發送首批檢測盒，部分地方公共衛生實驗室發現檢測盒的缺陷。據知情人士表示，在分析從病人身上採集的樣本之前，使用試劑盒的26個實驗室中有24個出現假陽性反應，從而引發對這批試劑盒的關注。

根據美國食品和藥物管理局（FDA）一份聲明表示，經過對試劑盒的檢查證明它的設計是正確的，試劑盒所產生的問題是由不合格的生產操作造成的。

《華盛頓郵報》根據對聯邦政府文件的審查，以及對30多名現任和前任聯邦政府科學家及其他知情人士的採訪後了解到，在出現問題後，CDC官員花1個多月的時間才移除不必要的實驗步驟，加劇在生產和分發試劑盒上的延誤，從而導致全國範圍內的檢測延誤。目前，美國衛生與公共服務部正在對測試套件的生產和分發進行調查。