【新冠肺炎】美國學者福山：中國的防疫經驗難以被複製

新冠病毒（COVID-19）在全球範圍內迅速傳播，給世界的人民帶來嚴重危機。而在應對疫情的過程中，那種國家體制更有優勢成為輿論討論的話題。

法國《觀點周刊》4月9日刊登著名美國政治學家福山（Francis Fukuyama）的專訪。

《觀點周刊》問：柏林牆倒塌後，您斷定自由民主制國家的勝利。但是到底發生了什麼，這些國家對抗病毒時竟表現得如此差？

福山稱，「我不認為政體的類型與應對疫情的治理效果之間有任何聯繫。唯一的例外是中國，它本可以表現的更好，但是在它提供的數據方面卻仍然存在一些疑點，而且它還使病毒傳播到其領土外。在民主政體中，有些國家表現的很好，例如韓國、德國和北歐國家，有些則要糟得多，例如意大利、西班牙和法國。」

福山稱，「如果一定要找到關聯的話，大概要着眼於民粹主義國家或由民粹主義領導人領導的國家，例如特朗普（Donald Trump）在的美國，博索納羅（Bolsonaro）在的巴西，·洛佩斯·奧夫拉多爾（Lopez Obrador）在的墨西哥，歐爾班（Orban）在的匈牙利。這些國家的情況都很糟，因為他們的領導人一直否認這場疫情，為保持統治者的聲望而故意淡化疫情。因為拒絕採取必要的行動，他們使整個國家走向了災難。同樣，白俄羅斯和俄羅斯等獨裁政權也將受到疫情的重創。」

↓↓↓想看世界各地民眾在疫情持續期間日常生活情況，請點擊放大觀看：

+ 3 + 2

《觀點周刊》問：真正削弱西方的敵人竟是一場流感，您是否對此感到驚訝？

福山：「我並不覺得這令人驚訝，它只是一系列意外事件的一個，我們不知道這些事件何時會發生，但卻考慮過有這個可能性。我們可以將這類事件與氣候變化進行比較，儘管氣候變化的節奏會更慢些。我們知道所有國家在解決過程中都將遇到很大的困難，但同時也知道這是我們未來生活的一部分。」

《觀點周刊》問：雖然中國採取的措施仍受到一些質疑，但中國難道不是再次證明了，它是自由民主模式的真正替代方案？

福山：「中國模式是非西方模式中最成功的一個：國家干預和準資本主義的混合體。這個國家所關切的，即便不能說是實現人民福祉，至少也是向人民提供幫助。我們不要忘了中國悠久的集權歷史，這一傳統在日、韓等一些鄰國身上都有不同程度的體現。但是，這種模式無法被亞洲以外的國家複製借鑑，例如在拉丁美洲，這種強大政府的傳統並不存在。像中國這樣的政權更有能力應對緊急情況，但韓國等其他國家若想取得同樣好的成績，則不必訴諸這種強制手段。因此，這次疫情並不能證明中國製度的優越性。」