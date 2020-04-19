【新冠肺炎】美國學者福山：中國的防疫經驗難以被複製

新冠病毒（COVID-19）在全球範圍內迅速傳播，給世界的人民帶來嚴重危機。而在應對疫情的過程中，那種國家體制更有優勢成為輿論討論的話題。
法國《觀點周刊》4月9日刊登著名美國政治學家福山（Francis Fukuyama）的專訪。
《觀點周刊》問：柏林牆倒塌後，您斷定自由民主制國家的勝利。但是到底發生了什麼，這些國家對抗病毒時竟表現得如此差？
福山稱，「我不認為政體的類型與應對疫情的治理效果之間有任何聯繫。唯一的例外是中國，它本可以表現的更好，但是在它提供的數據方面卻仍然存在一些疑點，而且它還使病毒傳播到其領土外。在民主政體中，有些國家表現的很好，例如韓國、德國和北歐國家，有些則要糟得多，例如意大利、西班牙和法國。」
福山稱，「如果一定要找到關聯的話，大概要着眼於民粹主義國家或由民粹主義領導人領導的國家，例如特朗普（Donald Trump）在的美國，博索納羅（Bolsonaro）在的巴西，·洛佩斯·奧夫拉多爾（Lopez Obrador）在的墨西哥，歐爾班（Orban）在的匈牙利。這些國家的情況都很糟，因為他們的領導人一直否認這場疫情，為保持統治者的聲望而故意淡化疫情。因為拒絕採取必要的行動，他們使整個國家走向了災難。同樣，白俄羅斯和俄羅斯等獨裁政權也將受到疫情的重創。」
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《觀點周刊》問：真正削弱西方的敵人竟是一場流感，您是否對此感到驚訝？
福山：「我並不覺得這令人驚訝，它只是一系列意外事件的一個，我們不知道這些事件何時會發生，但卻考慮過有這個可能性。我們可以將這類事件與氣候變化進行比較，儘管氣候變化的節奏會更慢些。我們知道所有國家在解決過程中都將遇到很大的困難，但同時也知道這是我們未來生活的一部分。」
《觀點周刊》問：雖然中國採取的措施仍受到一些質疑，但中國難道不是再次證明了，它是自由民主模式的真正替代方案？
福山：「中國模式是非西方模式中最成功的一個：國家干預和準資本主義的混合體。這個國家所關切的，即便不能說是實現人民福祉，至少也是向人民提供幫助。我們不要忘了中國悠久的集權歷史，這一傳統在日、韓等一些鄰國身上都有不同程度的體現。但是，這種模式無法被亞洲以外的國家複製借鑑，例如在拉丁美洲，這種強大政府的傳統並不存在。像中國這樣的政權更有能力應對緊急情況，但韓國等其他國家若想取得同樣好的成績，則不必訴諸這種強制手段。因此，這次疫情並不能證明中國製度的優越性。」
弗朗西斯·福山生活在美國最早實行居家隔離的州：加利福尼亞州。他所任教的斯坦福大學也已暫閉。現年68歲的福山曾與里根政府關係密切，他因為發表第一部作品《歷史的終結與最後的人》（The End of History and the Last Man）（1992年）而名聲大噪，該作品的雛形來自於他在柏林牆倒塌和共產主義消失後緊接着發表的一篇文章。