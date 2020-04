【新冠肺炎】美國學者福山：中國的防疫經驗難以被複製

弗朗西斯·福山生活在美國最早實行居家隔離的州:加利福尼亞州。他所任教的斯坦福大學也已暫閉。現年68歲的福山曾與里根政府關係密切,他因為發表第一部作品《歷史的終結與最後的人》(The End of History and the Last Man)(1992年)而名聲大噪,該作品的雛形來自於他在柏林牆倒塌和共產主義消失後緊接着發表的一篇文章。