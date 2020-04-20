【新冠肺炎】中國韓國將為企業開通「快速通道」

韓中外交部門舉行副部長級會議，決定按計劃推動中國國家主席習近平年內訪韓事宜，併為兩國企業開通「快速通道」。

韓國外交部4月17日表示，韓國外交部第一副部長趙世暎與中國外交部副部長樂玉成舉行韓中外交部副部長視頻會議，圍繞新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情應對、韓中關係和半島問題等三大議題進行商議。

韓媒稱，習近平2020年上半年很有可能無法訪韓。（AP）

韓國外交部特別提到，「兩位副部長一致認為，韓中兩國攜手戰勝COVID-19疫情，應加強各級溝通與交流，把雙邊關係提升到更高水平」，「並決定繼續按計劃推動年內雙邊高層交流和各級交流活動的安排」。

分析認為，青瓦台等韓國政府提到的「按計劃推動年內高層交流」就是指習近平訪韓事宜。但考慮到COVID-19疫情擴散的局面和韓國針對中國採取的限制入境措施等敏感問題，副部長會議中有意使用了「按計劃推動年內高層交流」的婉轉措辭。雙方沒有把時間限制在「上半年」，說明2019年年末青瓦台官員提到的「幾乎已經確定在上半年訪韓」可能已無法實現。

韓國《朝鮮日報》20日報道稱，此前有傳聞稱，習近平訪韓日程因新冠肺炎疫情被推遲，對此韓國青瓦台回應稱，「傳聞不屬實」，但青瓦台對於習近平訪韓的相關立場從之前的「推進上半年訪韓」將「上半年」去掉，改成「儘早訪韓日程沒有變化」。對此，有分析認為，隨着新冠肺炎疫情的影響，習近平上半年訪韓變得較為困難，因此韓國政府將訪韓時段推遲到包括「下半年」的「年內」。

同時，趙世暎與樂玉成在此次會議上還決定開通「快速通道」，保障COVID-19期間韓中企業家的正常往來，簡化企業家為進行必要的經濟活動而在兩國之間往返時的入境程序。