美衞生部發言人才剛上任被揭多次失言　Twitter推文歧視中國人

上周獲任命擔任美國衛生及公共服務部（HHS）公關事務助理部長的卡普托（Michael Caputo），被爆出先前在Twitter上發表對中國人予以種族歧視以及貶低的言論，這一連串推文已從他的帳戶中消失。

新冠肺炎在全球大規模爆發後，中美一直圍繞病毒起源展開激烈爭執。（新華社）

美國有線電視新聞網（CNN）報道，卡普托昔日推文還說，美國民主黨希望疫情造成數百萬人死亡以贏得選舉，並指控媒體利用疫情製造恐慌以打擊總統特朗普。

共和黨籍的卡普托長久以來在紐約政壇活動，曾是特朗普2016年總統競選陣營幕僚。他上周獲任衞生及公共服務部公共事務助理部長，為部內重要聯絡角色，是聯邦政府因應新型冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情的要角之一。

卡普托常用Twitter發出侮辱性言論並「爆粗」，最近將4月12日以前的推文幾乎全部刪光。CNN調查團隊KFile找出被刪的1300多則2月底到4月初推文及轉發，許多與疫情有關。

卡普托偶爾會讚揚公務員或直接提出個人觀察，不過這段期間的推文也不乏陰謀論和爭議性用詞，反擊那些批評特朗普政府的人。

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指中國人吸食帶病蝙蝠鮮血

卡普托3月12日一連串推文中，曾回應一項毫無根據的陰謀論。這項陰謀論指稱美國將新型冠狀病毒帶到中國武漢市，卡普托推文回說「數以百萬計中國人從患瘋狗症蝙蝠身上吸血當開胃菜，然後吃食蟻獸屁股」。

他還對另一名Twitter用戶說：「難道你沒有蝙蝠吃嗎？」他也嘲諷另一人說：「你還真有說服力，老二（Wang在美國俚語有男性生殖器之意）。」

報道一出後，卡普托回應CNN置評要求，他表示舊推文被爆出「很合理，我不在乎，我一點都沒關係」。他稱他「每個月」都會刪推文，「因為內文會讓人很生氣」。

他還說：「當推文很勁爆，KFile就會挖出來。我老早就知道了，所以我不在乎你們做了什麼。」

報導說，卡普托為他昔日在Twitter上的行為辯護，宣稱他先前是「總統的捍衛者」，包括以「猛烈」推文抨擊民主黨和媒體。不過他也說，他「現在是美國人民公僕，有些人或許感到失望，但我的推文將有別以往」。

美國衞生及公共服務部其他發言人沒有回應置評要求，白宮發言人也不願發表評論。