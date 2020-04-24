美媒指特朗普在中國銀行有數以千萬美元債務

美國Politico新聞網站4月24日報道，美國總統特朗普（Donald Trump）在中國銀行（Bank of China）有數以千萬美元計的債務，並指這筆貸款快要在2022年到期。

Politico發表題為《特朗普欠中國銀行數以千萬美元，而這筆貸款快要到期》的報道稱，特朗普警告說一旦民主黨拜登當選總統會使「中國將擁有美國」，但另一方面，特朗普自己欠了中國銀行數千萬美元。

報道稱，在2012年，特朗普的房地產合作夥伴為特朗普最寶貴的紐約建築之一提供了近10億美元的再融資。據財務記錄顯示，這筆債務包括來自中國國有的中國銀行的2.11億美元，這是中國銀行在美國的第一筆此類貸款。如果特朗普連任，這筆貸款將在他第二任期的中期到期。

報道稱，該建築「美洲大道1290號」（1290 Avenue of the Americas）距離曼哈頓的特朗普大廈（Trump Tower）只有幾步之遙，橫跨整個街區，根據特朗普的財務紀錄披露，他擁有該房產30%股份，價值超過10億美元，是他投資組合中最昂貴的地產之一。

在2016年大選前，美國媒體曾報道這棟大樓，當時特朗普團隊回應稱，債務全屬於他的公司，不是個人債務。

特朗普與拜登互斥對方對華不夠強硬

目前，美國前副總統拜登勢將代表民主黨出戰總統大選，挑戰特朗普，在中國問題上，特朗普和拜登日前開展一場隔空較量，互相指摘對方對中國不夠強硬。

特朗普競選陣營4月9日發布題為「拜登支持中國」（Biden stands up for China）的競選廣告，攻擊拜登過於親華。

拜登競選陣營隨即還以顏色，4月18日發布近2分鐘長、標題為「準備不足」（Unprepared）的廣告，批評特朗普應對疫情不力、過於信賴北京，指其在1、2月至少15次稱讚中國政府就疫情的應對。