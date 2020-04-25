日本媒體：金正恩心導管手術失敗變植物人

朝鮮領導人金正恩最近「神隱」，有報道指出，他接受心臟手術失敗命危，日本媒體《週刊現代》編輯委員近藤大介4月24日撰文指出，朝鮮領導人金正恩動心導管手術後已變成「植物人」。

近藤大介聲稱消息來源是一位中國醫務人員。文章指稱，金正恩在一次實地考察中突然倒地，陪同他的醫生將他送到附近一家醫院進行心臟按摩。

朝鮮領導人金正恩（GettyImages）

文章說，朝鮮緊急要求中國「立即從北京派遣一支醫療隊」。在中國方面，由國家心血管疾病中心和解放軍301醫院的醫生領導的近50人的團隊帶着專用機器趕往平壤。但金正恩的醫療團隊已等不及，決定執行緊急心臟支架手術。心臟支架手術不是很困難，將支架插入最重要的血管的過程可以在大約一分鐘內完成。

進行手術的心臟外科醫生在中國受訓，他非常緊張，雙手發抖，而且他未曾替像金正恩那麼肥胖的身體進行過手術。媒體報道，金正恩約有130公斤。因此，醫生花了大約八分鐘才插入支架。最後，金正恩變成植物人。

外界目前暫無法對近藤大介文章中的說法予以證實。

金正恩：金正恩是朝鮮現任、第三代最高領導人。朝中社11月15日發布其相片，圖中的他正出席在元山葛麻機場舉行的「朝鮮人民軍航空與防空軍飛行指揮人員戰鬥飛行技術大賽•2019」活動。（Reuters）

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