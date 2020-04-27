【新冠肺炎】英媒：全球真實死亡人數或高於官方數字60%

英國媒體4月27日報道指出，分析14個國家在新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情期間死亡人數後發現，新冠肺炎造成的死亡人數可能比官方統計數字高出近60%。

↓↓↓想看更多其他國家在疫情持續期間的市面情況，請點擊放大觀看：

+ 3 + 2

據美國約翰斯・霍普金斯大學大學數據顯示，截至香港時間4月27日上午11時31分，全球累計確診人數升至2,971,669人，累計死亡人數為206,549人。

但《金融時報》分析數據後指出，全球真實死亡人數或遠遠高於官方數字。該報以14個國家為研究對象，將2020年3月和4月每個地區疫情爆發數周內所有原因造成的死亡人數，與2015年至2019年同期的平均死亡人數進行比較。

死亡人數統計顯示，上述地區超出正常水平的死亡人數為12.2萬人，遠高於同一地區、同一時期官方報告的7.7萬宗死亡病例。也就是說，如果全球出現與這些地區一樣不完整統計數據的情況，那麼全球新冠肺炎的死亡人數將升至31.8萬人。

劍橋大學（University of Cambridge）公共風險認知學教授施皮格霍爾特（David Spiegelhalter）表示，舉例來說，英國的每日死亡人數「太低」，因為數據僅計入在醫院死亡的人。

報道指出，官方公布的新冠肺炎致死人數統計數據的準確性，受到一個國家確診病例檢測手法有效性的限制，一些國家會修改各自的新冠肺炎致死人數。