【新冠肺炎】加拿大4省數據分析：初期病例非從中國傳入

加拿大拿大媒體4月30日引述幾個大省的疫情統計數據報道,把新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)傳入加拿大的是來自美國的人,並非中國。

《國家郵報》在題為《省政府數據顯示加拿大初期新冠肺炎個案來自美國而非中國》(Canada's early COVID-19 cases came from the U.S. not China, provincial data shows)的報道,引用4個省的旅遊相關確診個案數據。它們也是該國主要出現確診個案的省。該報從安大略省、魁北克省、卑詩省及艾伯塔省的統計數據得出上述結論。

數據顯示截至4月17日,安大略省有1,201個病例有近期進行國際旅行的紀錄,其中,只有5人來自中國,而來自美國的是404個。其他5來輸入病例來源地是英國(126個),國際郵輪74個、墨西哥68個、西班牙49個、伊朗19個,還有意大利的7個。

魁北克省有373個病例來自美國,沒有來自中國的病例。該省來自法國的確診患者151人、來自波多黎各121人、來自奧地利117人。

艾伯塔省沒有完整的輸入病例統計,但在與旅遊相關的病例中,36%都是來自美國,只有1個病例與中國有關。

卑詩省沒有以國家劃分列明輸入病例來源地,但該省第一個病例有外遊紀錄,大部分病例都是社區感染。