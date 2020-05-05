【新冠肺炎】訪問醫療中心時不戴口罩惹爭議　彭斯：我認為沒必要

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）在美國迅速蔓延，美國副總統彭斯（Mike Pence）4月28日因訪問醫院時未佩戴口罩引發爭議。彭斯5月3日對事件表示遺憾，並稱自己「當時本應該戴上口罩」。

美國副總裁彭斯（Mike Pence）4月28日到訪明尼蘇達州羅切斯特（Rochester）的醫療中心與新冠肺炎患者交流。（AP）

彭斯在5月3日晚參加霍士新聞（Fox News）「虛擬市政廳」節目時，就此事引發的爭議作出回應。他說，「我認為沒有必要，但我本應該在梅奧診所（Mayo Clinic）（視察時）戴上口罩」。

在被霍士新聞主播拜爾（Bret Baier）詢問有關上周引發的爭議，彭斯解釋說，美國疾病控制和預防中心（CDC）的指導方針的確建議人們戴口罩，以防止新冠病毒的無症狀傳播。

↓↓↓想看更多其他國家民眾在疫情持續期間的生活情況，請點擊放大觀看：

+ 3 + 2

彭斯表示，由於自己和總統特朗普所處的位置，他們會定期接受新冠病毒檢測，而這表明，正如他上周所做的那樣，因為他清楚自己沒有感染新冠病毒，因此他認為當時沒有必要戴口罩。

不過，彭斯對未戴口罩這一決定還是表示了遺憾，並稱兩天後他在參觀位於印第安納州的通用汽車工廠時就戴着口罩。