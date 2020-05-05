【新冠肺炎】英國防大臣：中國有必要回答有關疫情疑問

英國國防大臣華萊士（Ben Wallace）5月4日接受倫敦廣播公司（LBC）採訪時表示，中國有必要回答有否迅速向世界通報新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情的疑問，但應待疫情過去後進行檢討。

劍橋大學統計學家斯皮格爾豪特不久前曾表示英國有可能成為新冠死亡人數最多的歐洲國家。（Reuters）

華萊士當日被問到「中國是否有必要解釋它有多快讓世界知道這場疫情危機的規模」時，他回應稱：「我認為必須。」他又說，英方的事後檢討需在疫情受控及經濟回復正常後進行，屆時中方必須就其所知、不足以至成功抗疫等作出公開及透明的交代。

另外，華萊士拒絕評論澳洲傳媒《每日電訊報》5月2日引述「五眼聯盟」（Five Eyes）所發佈的一份研究檔案，指北京當局蓄意隱瞞或銷毀疫情爆發的證據；華萊士稱，他每日都收到世界各地的情報簡報，因此不會就個別簡報作評論。據了解，該份調查報告篇幅達15頁，內容包括「位於武漢市的病毒研究所之前進行過高風險研究工作」等。

美國約翰斯•霍普金斯大學（Johns Hopkins University）公布的統計數據顯示，目前英國累計確診新冠肺炎病例數為191,827宗，共28,808人死亡。

（綜合報道）