菲律賓ABS-CBN電視台停播　杜特爾特任內媒體連番遭打壓

菲律賓最大電視台阿爾托廣播系統—紀事廣播網廣播公司（ABS-CBN）不獲續牌，5月5日被勒令停止廣播。總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）的親信在國會阻撓對電視台發牌，再次引起外界抨擊政府打壓新聞自由。

自2016年6月上台以來，杜特爾特多次批評電視台，聲稱電視台拒絕播放自己的競選廣告，但對方否認。杜特爾特也不滿電視台對政府掃毒戰的報道，並曾揚言阻撓電視台續牌，提出要老闆出售電視台打破僵局。

有關續牌的法案早於2019年已經提交國會，不過一直遭到擱置。受到新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情影響，國會3月休會，當時仍然未能審議法案。司法部曾建議全國電訊委員會尋求國會同意，發出臨時牌照，容許電視台繼續經營。但法律政策專員5月3日指出，委員會無權發牌，一切決定取決國會。

任何對媒體實體、個別記者或一群記者的噤聲都是對民主的打擊。 ABS-CBN記者瓦羅納（Inday Espina-Varona）

媒體連番遭打壓

續牌風波並非杜特爾特任內首次涉嫌打壓新聞自由的事件。拉普勒新聞網站（Rappler）曾廣泛報道掃毒戰，並指政府有份散播假新聞。網站和行政總裁兼總編輯雷薩（Maria Ressa）被政府起訴，其中雷薩被指涉嫌網絡誹謗。

國內最大報章《菲律賓每日詢問者報》也是另一受害者。報章曾批評杜特爾特的掃毒戰，2016年大選前夕亦報道杜特爾特有不明的資產。杜特爾特威脅要報章承擔法律後果，其後報章被迫出售給總統親信兼富商蔡啟文（Ramon Ang）。

報道過多屆政府的資深記者扎莫拉（Fe Zamora）形容，「暴政向來想控制媒體，杜特爾特也不例外」。她認為，杜特爾特某程度上成功了，媒體普遍變得膽怯，「政府的政治宣傳有時報道成新聞，不加探究和批判精神」。