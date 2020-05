【新冠肺炎】美國白宮擱置發布CDC「解封指引」並要求修改

美國白宮官員表示,總統特朗普(Donald Trump)的新型冠狀病毒工作組將美國疾病控制和預防中心(Centers for Disease Control and Prevention,CDC)旨在為學校、教堂和企業等重開提供的詳細指引予以擱置。白宮要求CDC對提案進行修改,以減少它的規範性。

美國《華爾街日報》5月8日在報道中引述其中一位官員說,CDC官員在大約2周前向工作組提交17頁的初步提案。

CDC研究並撰寫提案的原因,是協助宗教領袖、商界老闆、教育界人士以及州與地方官員應應對「封城」措施鬆綁。

美聯社報道,一名接近白宮新冠肺炎工作組的消息人士說,CDC的文件從來未經該機構領導層首肯並發布。此人指出,因病毒對國內不同地方的影響不同,白宮官員不想就什麼特定領域可重開發布詳細的指引,並指這造成滑坡效應。

據最先報道這份文件的美聯社在報道中指出,名為《再度重啟美國框架執行指引》(Guidance For Implementation The Open America Again Framework)的指引本在5月1日公布。據美聯社報道,CDC的科學家們被告知它「永遠不會公開」。

美聯社從另一位聯邦官員手上取得這份指引,而當時白宮尚未決定將指引擱置。白宮中人5月7日向美國媒體Axios表示,官員一直未為意有這份指引存在,直至它流到媒體手中。此人形容原版「過於規範性」。官員認為:「對田納西州的指引不應跟紐約市郊是一樣。」

美國白宮對CDC提出修改的要求沒有被執行。

《華爾街日報》稱CDC發言人沒回覆置評請求。