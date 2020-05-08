【新冠肺炎】特朗普在白宮為抗擊疫情祈禱

新型冠狀病肺炎（COVID-19）繼續在美國蔓延。特朗普（Donald Trump）在全國祈禱日上發表公開講話，亦談及國內疫情。

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美國有線電視新聞網（CNN）5月7日報道，美國總統特朗普偕夫人梅拉尼婭（Melania Trump）當天出席在白宮玫瑰園舉行的全國祈禱日紀念活動。

報道稱，宗教領袖們為結束新冠疫情而祈禱，特朗普則以描述「美國正與一種非常可怕的疾病進行一場激烈的戰鬥」作為開場白。

特朗普稱，「最近幾天、幾個星期，我們的國家經歷了嚴重困境。我們為每一個悲痛欲絕的家庭祈禱。」我們為醫生和護士祈禱，為對隱形敵人發動的戰爭的第一反應者祈禱。我們為那些研發治療方法的科學家和研究人員祈禱，希望他們能儘快尋獲治療方法和疫苗。」

報道稱，梅拉尼婭也「對那些失去親人的家庭表達了最深切的同情」，並為病人和（抗疫）一線工作者祈禱。

據悉，這每年一次的紀念活動，最初由美國已故前總統杜魯門（Harry Truman）發起，並於1952年被國會編入法典。根據其宗旨，其「存在是為動員全美民眾為美國祈禱」。如今，該活動特色是由來自許多不同宗教的成員祈禱。