【新冠肺炎】世衛專家稱依賴「群體免疫」非常危險

世界衛生組織（WHO）專家5月12日警吿，「群體免疫」針對新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）這樣的人類傳染病時，將是「非常危險」的計劃。

瑞安（左）在5月12日的記者會上認為，在應對新冠肺炎時，採取「群體免疫」十分危險（Reuters）

據路透社和美國有線新聞網絡（CNN）5月12日報道，世衛組織衛生緊急項目執行總監瑞安（Michael Ryan）在12日的例行記者會上警吿，「群體免疫」這一術語來自獸醫流行病學領域，在應用於新冠肺炎這樣的人類傳染病時應格外謹慎，避免置個人生命和痛苦於不顧。

瑞安解釋說，在畜牧業中用到這一術語並做相關決定只是從「殘酷」的經濟學角度出發，個體動物的狀況並不在考慮範圍之內。將「群體免疫」這一術語應用到人類傳染病相關場景時應格外謹慎，因為這可能導致無情的計算，這種計算不會將個人的生命和痛苦置於算式之內。

他說，「群體免疫」這一概念主要被用來計算人口中需要有多少人接種疫苗，才能達到相應的免疫效果。

當某一群體中約60%至70%的成員被感染並康復，疾病爆發的機率就會大大降低，這就是所謂「群體免疫」效果。

瑞安說，那些抗疫措施不足或沒有採取任何措施的國家，如果以為以犧牲一些老年人為代價，就會突然神奇地達到「群體免疫」的效果，他認為「這是非常危險的計算」。

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