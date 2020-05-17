專家熱議「後新冠」格局：美國變差　全球化加速轉向以中國為中心

新冠肺炎（COVID-19）疫情之後，世界格局將會發生什麼樣的變化？多位專家認為，美國在疫情中表現欠佳將導致其地位走衰，世界將加速去美國化，全球化將加速從以美國為中心轉向以中國為中心。

據俄羅斯衛星通訊社5月17日報道，很多俄羅斯專家認為，冠狀病毒大流行將加快世界上的對華有利的力量對比，將導致美國地位變差。

俄專家們稱，中國將第一個從經濟蕭條中走出，第一個開始購買廉價的股本並佔領新的貿易平台。中國對美國的可能制裁並不特別擔心，也明白美國現在無力捲入新的貿易戰。

總而言之，大多數俄羅斯專家分析，在「後冠狀病毒」的世界，經濟優勢將在中國一邊。

莫斯科大學經濟系主任阿烏尚教授認為，如果說之前的貿易戰，中國受到的創傷更大，但現在，美國顯然處於更加悲劇的境遇當中，而不是它的偉大競爭對手中國。

美國《外交政策》日前採訪全球12名知名政治學者，讓他們預估疫情結束後全球局勢的走向。

沃爾特稱哈佛大學國際關係學教授認為，新冠肺炎將使權力和影響力更迅速地從西方轉向東方。在疫情面前，韓國和新加坡的反應最好，中國初期犯了錯誤之後也拿出良好的對策。相比之下，歐美的反應遲緩且隨意，導致西方這個「品牌」更加暗淡無光。

新加坡國立大學亞洲研究所傑出學者馬凱碩認為，新冠肺炎大流行將使一個已經發生的變化進一步加速，那就是全球化從以美國為中心轉向以中國為中心。

這種趨勢為何將持續下去？美國民眾已經對全球化和國際貿易失去了信心。無論台上的美國總統是不是特朗普（Donald Trump），美國人都認定自由貿易協定是有毒的。相反，中國卻沒有失去信心。

英國國際戰略研究所副所長沙克認為，由於美國政府狹隘的自私和笨拙的無能，國際領導的形象將不復存在。如果各大國際組織更早提供更多訊息，讓各國政府有時間能預先準備，調配資源到最需要的地方，那麼可以在最大程度上降低這次「大流行」對全球的影響。而美國本可以牽頭組織，來表明美國雖然關注自身利益，但並不自私自利。美國在「領導力考試」中掛科，而世界因此而變得更糟。

中國國際經濟交流中心研究員、中心總經濟師、執行局陳文玲撰文稱，疫情之後會加快去美元化、去美債化和去美國化。

因為美國政府在疫情中的表現是世所罕見的。大國信用的坍塌，大國形象的逆轉，使建立在信用基礎上的美元、美債和美國其他的無形資產受到有史以來最大的重創。

陳文玲認為，疫情過後世界將開啟一個去美國化的進程，而不是一個去中國化的進程。疫情之後會出現中國的國際影響力與國際地位迅速提升的趨勢。

中國將逐漸成為世界經濟的引領性力量，疫情之後中國最先復工復產復商復市復學。中國經濟今年對世界經濟增長的貢獻會大大高於去年，明年對世界經濟增長的貢獻會大大高於今年。