美國對華為新制裁被指有重大漏洞　華府官員回應

美國5月15日收緊對中國華為的限制，在全球範圍內阻止向華為供應晶片，但是被指有重大漏洞。美國官員5月20日回應有關的提問。

路透社在20日報道，美國商務部的新例將擴大政府部門的權力，可要求美國企業得在獲得許可的情況可，才能向華為銷售以美國科技製成的半導體。然而規例只納入由華為設計的晶片，但不包括直接送貨給華為客戶的貨品。有些業界律師認為，這是一個重大漏洞。

隸屬國務院的國際安全和不擴散局（Bureau of International Security and Nonproliferation）助理秘書克里斯托弗・福特（Christopher Ashley Ford）5月20日被問及華府是否可能調整規例以堵塞漏洞，他說如它需要改變，規例本身會讓監管機構提供見解。

他說規則將「在我們執行的過程中為我們提供大量的資訊，成為出口管制決策的基礎，並試圖找到應對這些挑戰的正確方法，包括如華以某些方法嘗試規避我們的規例，可在有需要時進行調整。」福特說。

他補充說，監管機構將注意並「肯定做出我們認為必要的任何變更」。

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