蘋果斥5.4億向Sony買Tom Hanks新片Greyhound版權　Apple TV+播映

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知情人士透露，蘋果公司（Apple）已斥資約7,000萬美元向Sony購入戰爭片《雷霆戰艦：獵犬號》（Greyhound）15年串流播映權，準備在旗下平台Apple TV+播出。這部改編自二戰小說的電影由影星湯漢斯（Tom Hanks）自編自演，製作成本約5,000萬美元。

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CNBC報道，這是目前為止，蘋果為Apple TV+影片串流服務所做的最大手筆電影版權收購行動。知情人士表示，按雙方協議，Sony仍保有在中國大陸的播映權。

根據CNBC、Deadline等外媒報導，此片原訂5月7日在戲院上映，但受新冠肺炎疫情影響，延至6月19日美國父親節周末檔期，後來Sony基於疫情對戲院業造成長期衝擊，並擔心與一些延後上檔的超級英雄電影撞期，而決定取消《雷霆戰艦：獵犬號》發片計畫。

消息人士向CNBC表示，Sony最後仍可能讓此片在中國戲院上映。這也是荷里活一線巨星湯漢斯擔綱的電影首次略過大銀幕、直接在串流平台播出。

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知情人士說，在Sony與蘋果敲定協議之前，必須先徵得他的同意。知情人士說，Sony悄悄向包括Netflix、蘋果在內的大型串流平台兜售這部片的播映權，引起一場競標戰，蘋果因願意出更高價錢，最後以大約7,000萬美元的價碼勝出。

砸重金買片並非蘋果平時作風，但此片既有湯漢斯巨星加持，且劇情以二次世界大戰為背景，與Apple TV+著重優質內容的特色相符。同時，一如其他電影製片公司和串流平台，蘋果製作新片的過程也受疫情影響而中斷，導致新內容上架進度延遲，促使蘋果決定購買此片以及一些舊電視影集的串流播映權。

更多民眾居家避疫，已推升串流服務的需求，而蘋果的平台也面臨更多新競爭對手，包括Quibi、NBC環球的Peacock，以及華納媒體的HBO Max等都將陸續上線，也促使蘋果在自家原創內容之外，也設法另尋片源擴充Apple TV+服務。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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