【明尼蘇達示威】特朗普斥暴徒搗亂　揚言派兵若搶劫開始就會開槍

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美國明尼蘇達州（Minnesota）非裔男子弗洛伊德（George Floyd）5月25日疑因警員武力拘捕而死亡。事件引發的示威持續，該州最大城市明尼阿波利斯（Minneapolis）有商戶在28日遭搶劫。美國總統特朗普（Donald Trump）29日凌晨在Twitter發文形容示威者是「暴徒」，又揚言可以派兵協助，甚至稱若搶劫開始就會開槍。

↓↓↓非裔漢疑因被警員壓頸致死　美國多處有示威或搶掠事件

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特朗普在Twitter發文指：「我不能袖手旁觀看着這事情發生在偉大的美國城市明尼阿波利斯。」他批評明尼阿波利斯市長弗雷（Jacob Frey）「完全缺乏領導力」及「非常軟弱」，並指「要不非常軟弱的激進左翼市長弗雷採取有效的行動讓城市受到控制，要不我會派遣國民警衛隊（National Guard）把事情做好。」

↓↓↓美國總統特朗普在Twitter發文回應事件

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美明尼蘇達州騷亂　警涉暴力執法非裔男斷氣亡　民怨沸騰多地示威
美國警膝壓頸8分鐘　非裔漢斷氣亡　途人勸籲「鬆腳」被無視

特朗普在另一篇Twitter表示，「這些暴徒（THUGS）正在使到對弗洛伊德的回憶蒙受恥辱，我不會讓那種事情發生。（我）剛剛與州長瓦爾茨（Tim Walz）通話，並告訴他軍隊一直與他同在。（不管）任何困難，我們都會取得控制，但是當搶劫開始，射擊就會開始。謝謝！」

Twitter其後標籤特朗普上述會開槍的推文，並指推文違反Twitter有關鼓吹暴力的規則。讀者需要點擊標籤才能閱讀原文。Twitter通訊團隊在其帳戶解釋，該推文遭標籤是基於最後一行文字與暴力有關，並存在可能激發其他類似行動的風險。

在明尼阿波利斯5月28日晚上的示威活動中，有建築物被焚燒，包括一間警察局，亦有商店被搶劫。明尼蘇達州同日晚上派出逾500名國民警衛隊士兵到明尼阿波利斯及周邊地區。

↓↓↓非裔漢疑因被警員壓頸致死　點擊放大了解事情經過：

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