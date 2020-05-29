【明尼蘇達示威】特朗普斥暴徒搗亂　揚言派兵若搶劫開始就會開槍

美國明尼蘇達州（Minnesota）非裔男子弗洛伊德（George Floyd）5月25日疑因警員武力拘捕而死亡。事件引發的示威持續，該州最大城市明尼阿波利斯（Minneapolis）有商戶在28日遭搶劫。美國總統特朗普（Donald Trump）29日凌晨在Twitter發文形容示威者是「暴徒」，又揚言可以派兵協助，甚至稱若搶劫開始就會開槍。

↓↓↓非裔漢疑因被警員壓頸致死 美國多處有示威或搶掠事件

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特朗普在Twitter發文指：「我不能袖手旁觀看着這事情發生在偉大的美國城市明尼阿波利斯。」他批評明尼阿波利斯市長弗雷（Jacob Frey）「完全缺乏領導力」及「非常軟弱」，並指「要不非常軟弱的激進左翼市長弗雷採取有效的行動讓城市受到控制，要不我會派遣國民警衛隊（National Guard）把事情做好。」

↓↓↓美國總統特朗普在Twitter發文回應事件

....These THUGS are dishonoring the memory of George Floyd, and I won’t let that happen. Just spoke to Governor Tim Walz and told him that the Military is with him all the way. Any difficulty and we will assume control but, when the looting starts, the shooting starts. Thank you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 29, 2020

特朗普在另一篇Twitter表示，「這些暴徒（THUGS）正在使到對弗洛伊德的回憶蒙受恥辱，我不會讓那種事情發生。（我）剛剛與州長瓦爾茨（Tim Walz）通話，並告訴他軍隊一直與他同在。（不管）任何困難，我們都會取得控制，但是當搶劫開始，射擊就會開始。謝謝！」

Twitter其後標籤特朗普上述會開槍的推文，並指推文違反Twitter有關鼓吹暴力的規則。讀者需要點擊標籤才能閱讀原文。Twitter通訊團隊在其帳戶解釋，該推文遭標籤是基於最後一行文字與暴力有關，並存在可能激發其他類似行動的風險。

在明尼阿波利斯5月28日晚上的示威活動中，有建築物被焚燒，包括一間警察局，亦有商店被搶劫。明尼蘇達州同日晚上派出逾500名國民警衛隊士兵到明尼阿波利斯及周邊地區。

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