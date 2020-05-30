德國聯邦議院辯論港版國安法議題　黨派對華態度存分歧

北京推行「港版國安法」引起國際關注。德國聯邦議院5月29日對有關議題進行一小時的辯論。對於德國政府如何應對香港自治地位受損以及香港人權受威脅的問題，黨派之間存在分歧。

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德國之聲報道，自民黨籍的聯邦議院人權委員會主席延森（Gyde Jensen）在發言時猛烈批評聯邦政府，「在中國違反國際法的時候，竟然需要數天的時間才做出反應」。

延森指摘聯邦政府「對於北京的這種行徑，外長馬斯（Heiko Maas）只發了一個Twitter，而總理到現在為止連一條評論都沒有。」她要求「聯邦政府現在立刻向中國劃出紅線」。

來自執政黨基民盟的聯邦議院外交委員會主席勒特根（Norbert Röttgen）在討論中表示：「我們主張維護民主、法治、自由和人權。這也符合德國自身的利益。」同時強調，「歐盟需要繼續和中國合作，只是不要臣服於中國。」

綠黨黨團主席戈林—埃卡特（Katrin Göring-Eckardt）表示，香港街頭的民主示威活動令她回想起1989年東德的公民運動。她形容，當年西方是東德的防護罩，「現在香港的民主運動也需要保護和關切。」她批評德國政府做得太少，德國需要拿出「外交政策而非汽車政策」，應該對中國的情勢升級給出一個歐洲回應，而不是只有「軟弱無力的聲明」。

外交部國務部長安嫩（Niels Annen）則強調，儘管有各種分歧，德中之間還是有「強烈而緊密的關係」。正是分歧的存在，才顯得這段關係彌足珍貴。他認為，德中關係不應該破裂。「新的全球對抗無益於任何人。」安嫩表示，聯邦政府將通過與中國的對話「竭盡所能為香港找到一個好的解決方案」。

歐盟同日對議題表示「嚴重關切」。彭博社報道，面對日益堅定自信的中國，歐洲需要取得微妙的平衡。在美國總統特朗普（Donald Trump）背棄國際組織和條款的情況下，歐盟一直想要取得北京的幫助，但也與美國政府一樣，擔心中國的貿易和投資行為有失公允。