【美國示威・持續更新】17州及華盛頓特區有亂事　CNN總部遭殃

美國明尼蘇達州非裔男子喬治・弗洛伊德（George Floyd）因警員過度暴力執法致死，在美國民間引起激烈反響，美國有線新聞網絡（CNN）報道，在美國時間29日晚上，全國17個州及華盛頓特區有示威或騷亂。

美國示威：圖為5月29日，示威者位於喬治亞州亞特蘭大的美國有線新聞網絡總部聚集，表達反對警方暴力執法導致一名非裔男子在25日死亡。（AP）

喬治亞州進入緊急狀態

【13:26】美國有線新聞網絡位於喬治亞州亞特蘭大市的總部有上千名示威者聚集，在該與警方對峙。CNN的總部受到破壞，示威者將大門的標誌以塗鴉弄髒。

CNN報道指，示威者一度向警察投擲炮，其中一個在警員腳下爆炸。

【13:22】美國廣播公司（ABC）報道，喬佐治亞州亞特蘭大市市中心的示威者暴力程度升級，佐治亞州州長剛剛宣布該州進入緊急狀態，並出動500名該州國民警衛隊成員。

5月27日，警務人員於在洛杉磯舉行的抗議活動中前進，清理街道。（AP）

美國白宮封閉 記者受困

【11:34】美國多處爆發示威，位於華盛頓的白宮亦顯得緊張，在5日29日晚上「封鎖」以免受到示威者影響。美國全國廣播公司（NBC）記者亞歷山大（Peter Alexander）在Twitter發文，稱因白宮突然封鎖，他與多名記者都被困。

美國特勤局下令5月29日晚間緊急封鎖白宮，原因是有民眾針對美國警察對黑人過度執法事件在白宮外舉行抗議。白宮發言人也證實，白宮因抗議活動而處於封鎖狀態。

一段有關美國警察暴力執法的影片引起輿論風暴。明尼蘇達州明尼阿波利斯市（Minneapolis）一名警察在5月25日以膝蓋跪在一名手無寸鐵黑人男子弗洛伊德的脖子上，將其反扣在地。該男子動彈不得，不斷喊出「我無法呼吸」，然而四名警察置若罔聞，警員依然用膝蓋抵住黑人的脖子，時間長達數分鐘。他被拉起時已經渾身無力，最終窒息而死。

涉案的4名警察均已被解僱，被指肇事的警察紹文（Derek Chauvin）因涉嫌三級謀殺和過失殺人被捕。

這起事件導致美國多地發生激烈抗議活動。美國明尼阿波利斯市市長弗雷（Jacob Frey）5月29日宣布，該市當天起至周末宵禁。

↓↓↓非裔漢疑因警方過度暴力執法致死 導致美國多處發生示威或騷亂：

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美國多處示威 至少7人中槍

【11:11】肯塔基州（Kentucky）最大城市路易斯維爾（Louisville）28日亦有民眾上街示威，期間現場傳出槍聲，至少7人中槍，當中1人情況危急。

阿波利斯市市長弗雷（Jacob Frey）其後頒布一連2天的宵禁令，自29日起，禁止當地民眾下午8時至翌日上午6時在公共區域逗留，所有執法人員、消防員、醫療人員和國民兵等除外。

除了明尼阿波利斯和路易斯維爾外，美國多處都有民眾上街抗議，包括紐約、亞特蘭大（Atlanta）、底特律（Detroit）、丹佛（Denver）和候斯頓（Houston）等。

明尼蘇達示威：圖為5月29日美國亞特蘭大的示威活動中，有人對汽車縱火。（AP）

特朗普稱已與死者家屬通話

【09:36】弗洛伊德被警察壓頸氣絕身亡，掀起遍佈全國的示威浪潮。總統特朗普（Donald Trump）5月29日表示，已經和死者家屬通電話。前副總統拜登（Joe Biden）則暗指特朗普煽動暴力。

特朗普表示，已經和死者家屬通電話並致以慰問。他形容，喬治・佛洛伊德的死是可怕的事情，已經指示司法部加快調查。他指，支持和平示威者的權利，不過同時譴責明尼阿波利斯（Minneapolis）和其他地區的暴力示威，認為不可以容許陷入無法無天的無政府狀態和混亂。

特朗普曾發文形容示威者是「暴徒」，揚言出動國民警衛隊協助，甚至稱若搶劫開始就會開槍（looting leads to shooting）。有關推文被Twitter標籤成違反讚頌暴力行為的規則。

明尼蘇達示威：圖為5月29日明尼蘇達州明尼阿波利斯市，有人搶掠Office Depot的門市。（AP）

涉案警員被控謀殺及過失殺人罪

【04:45】美國明尼蘇達州非裔男子弗洛伊德5月25日疑因警員武力拘捕而死亡。其中一名已被革職的涉事白人警員29日被捕，控以謀殺及過失殺人罪。

明尼蘇達州公共安全部29日表示，前警員紹文已被警方拘捕，控以三級謀殺罪及過失殺人罪。紹文的妻子凱利（Kellie Chauvin）已申請離婚。她通過律師表示，對於弗洛伊德之死，對他家人以及所愛之人表示極度同情。

紹文5月25日當街以膝部壓制一名已上手銬的弗洛伊德頸部約5分鐘。疑犯曾數度表示無法呼吸，後來身體已不再動，但紹文仍不放鬆。紹文以整個人的重量壓在弗洛伊德頸部整整8分鐘，後者終於死亡。