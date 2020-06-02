阿富汗喀布爾發生自殺式炸彈襲擊　最少3人受傷

阿富汗警方6月2日表示，首都喀布爾（Kabul）一間清真寺發生自殺式炸彈襲擊，當地傳媒報道，事件造成最少3人受傷。

阿富汗黎明新聞（Tolo News）報道，事件發生於當地時間大約下午7時25分，喀布爾北部的瓦茲·阿克巴爾·汗清真寺（Wazir Akbar Khan）發生爆炸，內政部指一名武裝份子在寺內的洗手間內引爆身上炸彈。事件造成最少3人受傷，現時未有組織承認責任。

阿富汗接連發生多宗炸彈襲擊事件，其中在5月30日的襲擊，造成兩名電視台員工喪生。（AP）

喀布爾近日亦發生多宗炸彈襲擊事件，包括在5月30日，一架載有當地電視台員工的小型巴士遇襲，導致一名記者及一名技術人員喪生，另外有7名平民受傷。極端組織ISIS承認責任。而市內在翌日再發生路邊炸彈襲擊事件，至少3名平民受傷。