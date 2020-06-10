英國前情報高官：排除華為5G或致世界互聯網分化為兩大陣營

美國在全球範圍內施壓盟友，不要使用華為5G技術。英國前情報官員則認為，這麼做最終會使得世界互聯網分化。

《太陽報》6月10日報道，英國政府通訊總部（GCHQ）前副主管威雷特（Marcus Willett）認為，將中國排除在外將會使得世界網絡分化成兩大陣營，使得雙方更有可能互相攻擊。

他說，中國依賴西方技術，它的軍隊使用微軟的Windows系統，電訊設備製造公司華為使用高科技的美國晶片來製造5G套件。

他警吿說，（美國）在5G網絡建設中封殺中國並鼓勵盟友跟隨，最終將導致全世界陷入更不安全的局面。他還建議說，更明智的做法是設想一箇中美技術密切聯繫在一起的未來。

他強調，美國在全球範圍內打擊向華為出售晶片的公司，這將助力北京的本土科技公司的成長，並導致一個「分裂網」。他說：「最終，網絡空間中將形成兩個獨立的生態系統，自由世界模式或中國監控模式，後者對很多發展中國家來說非常有吸引力。」

美國不僅在本國5G網絡建設中不使用華為的5G技術，還在全球範圍內施壓盟友不要使用，同時還企圖在全球範圍內切斷華為的關鍵晶片來源。在美國施壓下，英國首相約翰遜（Boris Johnson）政府5月份在華為問題上改變政策。

英國《電訊報》5月22日報道，約翰遜已要求官員制定計劃，要在2023年之前把中國對英國5G基礎建設參與的程度降到零。