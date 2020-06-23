加拿大稱中國提控兩公民與華為孟晚舟引渡案完全不同

加拿大兩家主要的電訊企業6月2日宣布與瑞典愛立信（ Ericsson）和芬蘭的諾基亞（Nokia）合作建設5G網路，這意味着中國的華為有可能被排除在外加拿大5G網絡建設之外。加拿大被指很快會就是否禁止華為參與加5G網絡建設做出決定，而事件亦與華為副董事長孟晚舟引渡案，以及兩名加拿大公民在中國被拘一事連結起來。

加拿大總理杜魯多稱北京提控兩名加拿大公民康明凱（Michael Kovrig）及斯帕弗（Michael Spavor）與孟晚舟有關，中國則在22日呼籲杜魯多「停止發表不負責任的言論。」

加拿大外交部稱兩名加拿大公民被起訴的罪名，與孟晚舟案「完全不一樣」。杜魯多稱中國政府部門將兩件事連在一起，促請北京政府停止其「任意拘留」。

對於這一說法，中國外交部6月22日回應稱，中方在5G技術問題上的立場是明確的、一貫的。中國政府一貫鼓勵中國企業在遵守國際規則和當地法律基礎上，開展對外經濟合作，也希望有關國家能為中國企業在當地運營提供公平、公正和非歧視的環境。

華為被部分國家制裁，對其佔領世界5G市場產生很大的影響。（Getty）

中國外交部發言人趙立堅在6月22日的記者會上，還回應加拿大總理特魯多（Justin Trudeau）6月19日有關華為高管孟晚舟案的言論。

特魯多6月19日稱，康明凱（Michael Kovrig）、邁克爾（Michael Spavor）已被中國當局拘留557天了，現在中國不僅正式指控他們從事間諜活動，還將他們與孟晚舟案聯繫在一起，令人非常失望和遺憾。

特魯多強調，加方將繼續向中方施壓，要求其結束對這2名加公民的任意拘留。中方拘留他們的唯一原因是對加司法程序獨立感到失望。

對此，趙立堅表示，加方在所謂「司法獨立」問題上奉行的完全是雙重標準。有關加拿大公民因涉嫌危害中國國家安全犯罪，被中方主管部門依法逮捕和起訴，根本不存在所謂「任意」拘留。

趙立堅進一步表示，孟晚舟事件同有關加拿大公民個案性質完全不同。任何不帶偏見的人都很清楚，孟晚舟事件是一起嚴重政治事件。美方的目的是為了打壓中國高技術企業和華為公司，而加拿大則扮演了美方幫兇的角色。強烈敦促加方及早糾正錯誤，立即釋放孟晚舟，讓她平安回國。