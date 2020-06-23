朝鮮重裝對韓喊話擴音器　韓脫北者反朝傳單疑落在韓方一側

朝鮮炮轟韓國未能阻止脫北者向朝鮮散發反朝傳單，6月16日炸毀位於邊境開城工業區的韓朝聯絡辦公室大樓，韓朝關係再度跌落冰點。 韓聯社23日報道，朝鮮正重裝對韓喊話擴音器，韓國軍方正謀求對策；與此同時，當局發現脫北者的反朝傳單疑落在韓方一側。

韓國脫北者團體23日表示，前一晚在京畿道坡州市向北方施放載有反朝傳單的氣球。韓國警方當日上午接報，在江原道洪川郡西面馬谷裏附近的荒山，發現疑用於散佈反朝傳單的塑膠氣球，大小約2至3米。

韓聯社報道，發現氣球之處在京畿道坡州市東南方向70公里處，警方正在核實氣球上有無傳單，以及是否用於散佈傳單。

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韓聯社同日又引述韓國政府消息人士披露，朝軍已在非軍事區一帶20多處，重裝對韓喊話擴音器，預計還將在20多處新增部署擴音器。若韓軍以牙還牙重裝對朝喊話擴音器，將有違《板門店宣言》，使政府陷入兩難境地。

韓軍正檢查2018年5月拆除的對朝擴音器，但未就朝軍具體動向和今後應對方向明確表態。國防部表示，正在密切關注朝軍動態，並針對多種可能性做好萬全準備，但不宜公開朝鮮軍事動向。

根據韓朝2018年簽署的《四二七板門店宣言》，雙方從同年5月1日起在軍事分界線一帶停止擴音器喊話、散佈傳單等一切敵對行為。