被稱為「最靚＋最有智慧」　日本AI機械人Erica將演出科幻片《b》

The Hollywood Reporter雜誌6月24日報道稱，內置人工智能的日本機械人Erica將參演預算為7000萬美元的的科幻影片電影，並會是電影中其中一個要角。此片也是製作人口中第一部依賴人工智能演員的電影。

儘管主演演員包括一名機械人，這部電影成本不低。由製作過《深刻入骨》（To the Bone）及《情謎梵高》（Loving Vincent）的Bondit Capital Media、Happy Moon Productions以及Ten Ten Global Media所聯手出資7000萬美元。

電影所講述的故事是一名試圖人類基因變得完美的科學家，發現他創建來改善人類DNA的程序有危險，並幫助他設計的人工智能女子Erica逃走。

機械人Erica由日本科學家石黑浩和小川浩平創造。她擁有23歲女孩的外表，有着生動的表情並能對人類的表情做出反應。

Erica是石黑浩和小川浩平研究的一部分，小川浩平指出，演員在表演中會用他們的生活經驗，但Erica沒有任何經驗。她是為了這個角色由零開始建設起來的。

科學家在教導「她」演戲的過程中，以面對面的形式刺激她做出動作和表達情緒，當中包括控制她移作的速度、用說話表達感覺，以及身體語言等。

「她」原本預定參演Tony Kaye執導的《野獸良民》（American History X），但製作人因檔期相撞退出隊伍。《b》目前連導演或人類演員人選都未定，但製作人已開始拍攝Erica的鏡頭，並希望電影在2021年6月於歐洲其他地方上映。