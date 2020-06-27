中國駐布里斯本總領事遭澳洲警方調查

一名澳洲大學生2019年7月在校內組織支持香港反修例運動的集會後，中國駐澳洲布里斯本總領事館同月發表公開聲明，內容包括批評「極少數別有用心的人在大學進行反華分裂活動」等。澳洲傳媒最新在2020年6月25日報道，涉事大學生已向警方作出投訴，指控中方聲明導致他受到暴力恐嚇，如今當地警方證實對中國駐布里斯本總領事徐杰展開調查，原因是涉嫌煽動暴力威脅。

中國與澳洲的兩國關係正面臨挑戰，圖為悉尼市景（新華社）

澳洲新聞網6月25日報道，警方的調查是在澳洲昆士蘭大學的21歲大學生柏樂志（Drew Pavlou）作出正式投訴後展開。

柏樂志在2019年7月24日與其他約15至20名學生組織支持香港反修例運動的集會，之後有約200名支持中方的留學生到場，雙方出現肢體衝突，最後警員介入。柏樂志指控，他受到不似是學生的人襲擊，又質疑對方是大使館派出的人。

中國駐布里斯本總領事館之後在2019年7月25日發聲明，指事件是極少數別有用心的人在大學進行反華分裂活動，領事館指高度重視中國留學生安全，肯定中國留學生的自發愛國行為，堅決反對任何分裂國家的言行，反對一些人借事件製造中國大陸和香港學生的對立，煽動反華情緒。

柏樂志指控徐杰的公開聲明形容他為「分離主義者」，令他受到死亡威脅和惡毒辱罵。他稱，他與他的家人都收到恐嚇。

另一方面，在該場集會後，2020年5月，昆士蘭大學一個紀律小組宣布對柏樂志停學2年的決定。報道提到，柏樂志不滿校方處理結果，已到法院起訴昆士蘭大學校方、校長和校監，索償350萬澳元。