北歐多國在空氣中檢測出輻射量上升　俄羅斯否認核泄漏

北歐多國近日在空氣中監測到少量放射性同位素，荷蘭衛生機構26日表示，可能是俄羅斯西部有核電站燃料元件受損，導致輻射外洩。俄方則否認出現核泄漏。

由於蘇聯曾發生切爾諾貝利核泄漏事件，因此有聲音質疑俄羅斯或再度發生了類似事件。圖為1986年切爾諾貝利災難之後在核反應堆建造的石棺的鳥瞰圖。（Getty）

英國廣播公司（BBC）6月28日報道，事件發生後，一名荷蘭官員聲稱核粒子的源頭可能來自俄羅斯西北部，或由於核電站燃料元件發生事故引起。

對此，塔斯社援引俄羅斯核電站電力和熱能生產公司發言人稱，西北部地區的列寧格勒核電站（Leningrad NPP）和科拉核電站（Kola NPP）運行正常，周邊地區輻射水平符合標準範圍，也沒有接到任何事故報道。

全面禁止核試驗條約組織（CTBTO）在瑞典斯德哥爾摩的輻射監測站於本月22日、23日測到放射性同位素銫-134（Cs-134）、銫-137（Cs-137）和釕-103（Ru-103）水平異常，但對人體沒有危害。

愛沙尼亞國家廣播電視台28日也報道稱，愛沙尼亞環境保護局在分析監測數據時也發現放射性同位素異常，但監測到的數量很少。芬蘭、挪威的監測設施也都報吿稱發現少量核粒子。