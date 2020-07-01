英國：向BNO持有人提供5年居留許可　繼而申請定居並成為入籍途徑

中國政府提出「港版國安法」後，英國政府已表明一旦「港版國安法」實施，將加大英國國民（海外）護照（BNO）人士的簽證權利，隨着法案6月30日在香港生效及實施，英國首相約翰遜（Boris Johnson）7月1日在國會發言時正式表示，將會向BNO持有人提供申請成為公民的途徑。 英國外相藍韜文（Dominic Raab）隨後講述計劃，英方會向BNO持有人提供5年的居留許可（leave to remain），可以工作或讀書，5年後他們可以申請定居身份（settled status），然後再在額外12個月後可申請成為公民，沒有名額限制。

英國首相約翰遜7月1日在國會回答議員提問時表示，「港版國安法」明顯地嚴重違反中英聯合聲明，損害香港高度自治，與香港基本法有直接衝突。

約翰遜稱，之前已清楚表示一旦中方實施「港版國安法」，英方將向BNO持有人提供新途徑，讓他們享有「有限居留許可」（limited leave to remain），能夠在英國居住及工作，從而可以在之後申請成為英國公民，他稱「這正是我們現在會做的事」。

藍韜文：BNO家屬也是合資格者

英國外交大臣藍韜文（Dominic Raab）同日表示，英方會兌現對BNO持有人的承諾。他又稱，BNO持有人與他們的家屬也會是新政策的合資格者。

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