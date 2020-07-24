美國務卿蓬佩奧談「對華政策」直指中共　媒體：新鐵幕演講

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）7月23日發表對華政策演講，呼籲世界各國與中國人民「改變中國共產黨的行為」。西媒稱，蓬佩奧的演講直接劍指中國共產黨，似乎將美中競爭描繪成現代的冷戰，被英國媒體在24日稱作是開啟新一場冷戰的新鐵幕演講。

英國廣播公司（BBC）23日評論稱，蓬佩奧「發言直接劍指中國共產黨，被外界視作是開啟新一場冷戰的新鐵幕演講，預料將引北京強烈反彈。」

蓬佩奧在演講中反覆澄清，並非針對中國人民。英國廣播公司（BBC）引述分析人士稱這一輪聲討中國共產黨的演講稱為「討共檄文」。

美國外交關係委員會主席哈斯（Richard Haass）表示，美國官員以中國共產黨代替中國的說法，暗示有獨立於中國共產黨領導之外的中國。

他在Twitter上說，「這意味着對立，讓外交不再存有可能。」尤其是國務卿蓬佩奧作為美國首席外交官，類似說法可能招致外交對話的失敗。

英國路透社評論稱，蓬佩奧發表這番講話之際，中美關係已經跌至數十年來的最低點。

美國《華爾街日報》稱，美國國務卿蓬佩奧在一次措辭尖鋭的演講中呼籲中國人民改變執政的中國共產黨的方向，並解釋特朗普政府對強勢中國的全力回應。

美國有線電視新聞網絡（CNN）評論稱，蓬佩奧似乎將美中競爭描繪成現代的冷戰，稱「確保我們的自由是我們這個時代的使命，而美國正處領導它的完美位置。」