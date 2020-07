針對美國最近關閉中國駐侯斯頓總領館,美國參議員克魯茲(Ted Cruz)7月26日受訪時表示,更多的中國領事館很可能被關閉。

美國共和黨籍參議員克魯茲7月26日接受美國哥倫比亞廣播公司(CBS)《面向全國》(Face the Nation)節目採訪時表示,可能會有更多的中國領事館被關閉。

當主持人詢問是否會有更多的中國領事館被關閉時,克魯茲並未否認。他回答說:「嗯,它們(中國領事館)很有可能被關(Well, they may well be closed)。」

↓↓↓想看更多美國要求中國關閉駐侯斯頓總領事館圖片,請點擊放大觀看:

+ 18 + 17 + 16

克魯茲說,美國之所以關閉中國駐侯斯頓總領事館,是因為它一直在從事間諜活動,一直在從事知識產權盜竊,中國將該領事館作為在侯斯頓和整個美國西南地區進行間諜活動的基地。

克魯茲說,很長一段時間以來,他一直認為,中國對美國在今後一個世紀內構成最大的地緣政治威脅。

克魯茲隨後在「港版國安法」與新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情等問題上猛烈批評中國。