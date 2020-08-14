要塞英雄Fortnite遭App Store抽起　騰訊持股Epic Games告蘋果

騰訊有份投資的美國電子遊戲開發商Epic Games推出的遊戲《要塞英雄》（Fortnite）遭蘋果公司（Apple Inc.）App Store抽起後，這間公司8月13日入稟控告蘋果App Store的行為涉及壟斷。

↓↓↓想看《要塞英雄》的圖片，請點擊放大觀看：

+ 3 + 2

根據蘋果商店的收費政策，玩家在遊戲內付款後，蘋果公司會抽成30%。Epic Games在《要塞英雄》的應用程式內引入直接付款系統，讓他們可用以其他付款方式、繞過蘋果的系統購買遊戲幣V-Bucks。蘋果公司以違反相關政策為由將其抽起。

這間公司在Twitter發布一條影片，嘲笑蘋果公司1984年的經典廣告。原裝正版廣告根據英國名作家喬治．奧威爾（George Orwell）的小說《1984》來創作，當時旁白說出蘋果將推出Macintosh，用家會見到為什麼1984年將不會是《1984》。但在Epic Games的「二次創作」影片中，公司自稱對抗App Store的壟斷，蘋果為報復Epic Games，讓十億計的裝置不能安裝Fortnite。它呼籲人們起來抗議，阻止2020年變成「1984」。

Epic Games在訴訟文件中控訴蘋果公司的做法存在反競爭行為和壟斷行為。美媒CNET公司指，倘若成功，將影響科技巨頭在遊戲收費方面的利益收入。

報道指，Google也抽起這款遊戲，Epic Games亦因此起訴Google。