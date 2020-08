特朗普胞弟離世終年71歲　特朗普：他是我最好的朋友

美國總統特朗普(Donald Trump)8月15日發表聲明指,胞弟羅伯特(Robert Trump)15日晚上在紐約一間醫院去世,但未有透露死因。

71歲的羅伯特比特朗普小兩歲,是一名商人和房地產發展商。

特朗普在聲明中表示,「我沉重地向大家公布,我的弟弟羅伯特今晚安祥離世。他不僅是我的弟弟,也是我最好的朋友。我會非常懷念他,但我們會再次相見。弟弟的記憶會永遠記在心中。羅伯特,我愛你。安息。」

羅伯特8月14日因為身體不適而在紐約一間醫院內接受治療,美國廣播公司(ABC)當天引述消息人士報道,羅拔的情況「非常差」,但沒有透露他的入院原因。

特朗普14日在白宮舉行新型冠狀病毒(COVID-19)疫情簡報會提及羅伯特的情況時,稱自己有一位偉大的弟弟,指大家從第一天開始已經關係良好。他當天到醫院探望羅伯特,並向記者表示羅伯特目前正留院,希望對方可以平安,但形容胞弟面對困難時刻。

特朗普有4位兄弟姊妹,羅伯特曾為特朗普集團(Trump Organization)擔任高層工作,近年生活轉趨低調。不過他最近曾與姪女瑪麗(Mary Trump)對簿公堂,阻止對方推出披露家族內幕的新書《Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man》(暫譯:太過分且沒完沒了:我的家族如何造就全世界最危險人物)出版。