特朗普胞弟離世終年71歲　特朗普：他是我最好的朋友

美國總統特朗普（Donald Trump）8月15日發表聲明指，胞弟羅伯特（Robert Trump）15日晚上在紐約一間醫院去世，但未有透露死因。

71歲的羅伯特比特朗普小兩歲，是一名商人和房地產發展商。

特朗普在聲明中表示，「我沉重地向大家公布，我的弟弟羅伯特今晚安祥離世。他不僅是我的弟弟，也是我最好的朋友。我會非常懷念他，但我們會再次相見。弟弟的記憶會永遠記在心中。羅伯特，我愛你。安息。」

羅伯特8月14日因為身體不適而在紐約一間醫院內接受治療，美國廣播公司（ABC）當天引述消息人士報道，羅拔的情況「非常差」，但沒有透露他的入院原因。

特朗普14日在白宮舉行新型冠狀病毒（COVID-19）疫情簡報會提及羅伯特的情況時，稱自己有一位偉大的弟弟，指大家從第一天開始已經關係良好。他當天到醫院探望羅伯特，並向記者表示羅伯特目前正留院，希望對方可以平安，但形容胞弟面對困難時刻。

特朗普有4位兄弟姊妹，羅伯特曾為特朗普集團（Trump Organization）擔任高層工作，近年生活轉趨低調。不過他最近曾與姪女瑪麗（Mary Trump）對簿公堂，阻止對方推出披露家族內幕的新書《Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man》（暫譯：太過分且沒完沒了：我的家族如何造就全世界最危險人物）出版。