美國洛杉磯警疑開約20槍擊斃違規踩單車非裔男子　觸發民眾再示威

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美國反種族歧視示威持續之際，8月31日在洛杉磯卻又發生警員向黑人男子連開多槍事件，案中29歲非裔男子基齊（Dijon Kizzee）死亡，事件觸發民眾示威。在此案中，基齊被指當時違規踩單車，遭兩名警察追捕，雙方發生衝突，然後警察在發現基齊有槍後，向他連開多槍。

據死者家屬的代表律師指，警員向基齊開超過20槍。至於警方則指，案中警員共開槍15至20發。事件令當地警民矛盾進一步加劇。

警方：死者曾做出想拿起槍支的姿勢

據洛杉磯警方所指，事發於8月31日下午約3時15分，兩名警察當時嘗試阻截涉嫌踩單車違規的基齊，但基齊棄車逃去，警察展開追捕，在大約一條街外，雙方發生衝突，基齊出拳打中其中一名警察的臉部，然後一些隨身物品跌在地上，此時警察發現基齊這些隨身物品除了衣服外，還有一支黑色的半自動手槍。

警方指，基齊有做出想拿起槍支的姿勢，2名警員向他開槍，共有15至20發。警方又指，基齊上半身有多個傷口，但要待驗屍過程後，才會知道擊中他的子彈數目。

死者家屬的代表律師克倫普（Ben Crump）則表示，警員在背後向基齊開超過20槍，又不理他的遺體長達數小時。他稱，基齊當時並沒有撿起手槍。

基齊的阿姨費爾（Fletcher Fair）批評警員的行為不合理，她又稱「除了我們，你不會殺其他任何種族。」

這次事件觸發洛杉磯多名民眾一連兩天示威，要求警方交代。目前兩名警察調離前線工作，等待接受調查。

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