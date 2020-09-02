美國洛杉磯警疑開約20槍擊斃違規踩單車非裔男子　觸發民眾再示威

美國反種族歧視示威持續之際，8月31日在洛杉磯卻又發生警員向黑人男子連開多槍事件，案中29歲非裔男子基齊（Dijon Kizzee）死亡，事件觸發民眾示威。在此案中，基齊被指當時違規踩單車，遭兩名警察追捕，雙方發生衝突，然後警察在發現基齊有槍後，向他連開多槍。 據死者家屬的代表律師指，警員向基齊開超過20槍。至於警方則指，案中警員共開槍15至20發。事件令當地警民矛盾進一步加劇。

警方：死者曾做出想拿起槍支的姿勢

據洛杉磯警方所指，事發於8月31日下午約3時15分，兩名警察當時嘗試阻截涉嫌踩單車違規的基齊，但基齊棄車逃去，警察展開追捕，在大約一條街外，雙方發生衝突，基齊出拳打中其中一名警察的臉部，然後一些隨身物品跌在地上，此時警察發現基齊這些隨身物品除了衣服外，還有一支黑色的半自動手槍。

警方指，基齊有做出想拿起槍支的姿勢，2名警員向他開槍，共有15至20發。警方又指，基齊上半身有多個傷口，但要待驗屍過程後，才會知道擊中他的子彈數目。

死者家屬的代表律師克倫普（Ben Crump）則表示，警員在背後向基齊開超過20槍，又不理他的遺體長達數小時。他稱，基齊當時並沒有撿起手槍。

#DijonKizzee, a 29yo Black man, was fatally shot by @LASDHQ deputies. Cops stopped him while riding his bike for alleged “vehicle code violation.” They say he ran, dropped clothes and handgun. He didn't pick it up, but cops shot him in the back 20+ times then left him for hours. pic.twitter.com/CF1hVihywv — Ben Crump (@AttorneyCrump) September 1, 2020

基齊的阿姨費爾（Fletcher Fair）批評警員的行為不合理，她又稱「除了我們，你不會殺其他任何種族。」

這次事件觸發洛杉磯多名民眾一連兩天示威，要求警方交代。目前兩名警察調離前線工作，等待接受調查。