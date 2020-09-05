【中美角力】中芯國際：產品皆民用商用　與中國軍方毫無關係

路透社9月4日引述美國國防部發言人指，特朗普（Donald Trump）政府正在考慮是否把中國最大晶片製造商中芯國際（SMIC）列入貿易黑名單，有華府官員又透露，正審查中芯國際與中國軍方的關係。 中芯國際回應表示，該公司與多個美國半導體設備供貨商建立多年良好合作關係，公司產品及服務皆用於民用和商用，從沒有任何涉及軍事應用的經營行為，與中國軍方毫無關係，又稱任何關於「中芯國際涉軍」的報道均不實，對此感震驚和不解。

圖為北京市亦莊經濟技術開發區的中芯國際集成電路製造有限公司園區大門外景（中新社）

微信公眾號「中芯國際」9月5日發布《中芯國際關於外媒報道美國政府考慮將公司列入貿易黑名單的聲明》。聲明稱，中芯國際作為一家同時在香港證券交易所及中國大陸A股上市的國際化運營的集成電路製造企業，公司嚴格遵守相關國家和地區的法律法規，並在此基礎上一直合法依規經營；且與多個美國及國際知名的半導體設備供貨商，建立多年良好的合作關係，美國商務部多年來針對中芯國際進口採購的設備，也已經核發多件重要的出口許可。

聲明稱，中芯國際自成立以來作為全球半導體供應鏈上的重要成員，客戶遍及美國、歐洲及中國大陸等世界各地，其產品及服務皆用於民用和商用，從沒有任何涉及軍事應用的經營行為，與中國軍方毫無關係；2016年及以前，中芯國際還是經美國商務部正式認可的最終民用廠商 (Validated End-User) ，並曾有多位美國商務部官員實地到中芯國際進行訪查。

聲明稱，任何關於「中芯國際涉軍」的報道均為不實新聞，公司對此感到震驚和不解。中芯國際願以誠懇、開放、透明的態度，與美國各相關政府部門溝通交流，以化解可能的歧見和誤解。

路透社引述美國國防部發言人指，國防部正在與其他政府部門合作，以確定是否對半導體製造公司中芯國際採取行動。該做法可能會導致中芯國際的任何涉美交易都需申請許可證。路透社還報道，五角大樓還對中芯國際與中國軍方的聯繫展開調查。